Đúng 2 ngày đầu tuần (5 - 6/9), Phật Bà độ trì, Quý Nhân giúp đỡ, 3 con giáp công việc thêm vững vàng, tài lộc thêm tỏa sáng, gia đạo ấm êm, cuộc sống dư dả, phát tài to

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 20:46

Theo tử vi khoa học, những người sau sẽ có cơ hội đón vận may, ‘vơ lấy lộc trời’, giàu có vô biên.

Tuổi Tuất

Tử vi khoa học cho biết, đúng 2 ngày đầu tuần (5 - 6/9) sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Tuất. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất mạnh mẽ, kiên cường, dám nghĩ dám làm. Tài năng và khả năng làm việc của họ cũng không cần bàn cãi. Con giáp tuổi Tuất đã làm gì đều rất chắc chắn, tỉ mỉ, khiến mọi người an tâm. Đặc biệt, con giáp này khá sáng tạo, có ý tưởng riêng.

Đúng 2 ngày đầu tuần (5 - 6/9), người tuổi Tuất có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Đúng 2 ngày đầu tuần (5 - 6/9), Phật Bà độ trì, Quý Nhân giúp đỡ, 3 con giáp công việc thêm vững vàng, tài lộc thêm tỏa sáng, gia đạo ấm êm, cuộc sống dư dả, phát tài to - Ảnh 1
Con giáp Tuất gặp vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.V ậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng, bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi.

Tuổi Mùi

Đúng 2 ngày đầu tuần (5 - 6/9), tuổi Mùi sẽ gặp những thời điểm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Tuổi Mùi vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Đúng 2 ngày đầu tuần (5 - 6/9), Phật Bà độ trì, Quý Nhân giúp đỡ, 3 con giáp công việc thêm vững vàng, tài lộc thêm tỏa sáng, gia đạo ấm êm, cuộc sống dư dả, phát tài to - Ảnh 2
Con giáp Mùi ngày càng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Không chỉ vậy, họ còn là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Đúng 2 ngày đầu tuần (5 - 6/9), sự nghiệp của Sửu hanh thông hơn. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui gõ cửa. Bản mệnh có nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương. Người đi làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Trong ứng xử, Sửu luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng. Chính vì vậy mà những người xung quanh thường dễ bắt chuyện với Sửu. Con giáp này thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác. Thời gian tới, được sao may mắn chiếu mệnh. Bản mệnh có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt được đơn hàng giá trị lớn. Người làm công ăn lương có thể được nhận thêm dự án, công việc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8h sáng mai (thứ Hai, 5/9/2022), 3 con giáp may mắn ‘tụ tài’, tiền đổ về không thoát ra được, tài lộc phủ kín sân, dễ may túi ba gang mà đựng

Đúng 8h sáng mai (thứ Hai, 5/9/2022), 3 con giáp may mắn ‘tụ tài’, tiền đổ về không thoát ra được, tài lộc phủ kín sân, dễ may túi ba gang mà đựng

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 8h sáng mai (thứ Hai, 5/9/2022), 3 con giáp này hanh thông vô cùng, tiền vàng về túi, may mắn vây lấy thân, cố gắng sẽ đổi đời.

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