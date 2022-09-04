Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), Nam Tào mở sổ ghi danh, 3 con giáp lộc vào tận cửa, vận trình tăng tiến tới tấp, của cải chất đống, không sớm thì muộn cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 17:09

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), những con giáp sau đây có vận khí tăng tiến, con đường làm giàu đang đến rất gần, gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9) là một tuần mà tuổi Tuất đạt được nhiều bước đột phá trong công việc. Con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân và phát huy tài năng của mình. Họ bắt đầu quen với guồng công việc, giải quyết được hầu hết mọi khó khăn và cũng có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn.

Tài chính trong tuần ổn định, mức thu nhập hiện tại đang giúp cho bạn có một cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Những ngày này sẽ mang nhiều tin tích cực về vấn đề tài chính đến với tuổi Tuất. Nếu làm công ăn lương thì bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với những cố gắng của mình suốt thời gian qua. Còn nếu làm kinh doanh thì lợi nhuận kiếm được rất ổn định. Nhìn chung tài chính dư dả cũng giúp tâm trạng của tuổi Tuất tốt lên hẳn, sớm muộn cũng giàu sang khó ai bằng.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), Nam Tào mở sổ ghi danh, 3 con giáp lộc vào tận cửa, vận trình tăng tiến tới tấp, của cải chất đống, không sớm thì muộn cũng thành đại gia - Ảnh 1
Con giáp Tuất gặt hái rất nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của cát tinh mà người tuổi Dần gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc.

Con giáp phát tài tuần mới (5/9 - 11/9) này không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), Nam Tào mở sổ ghi danh, 3 con giáp lộc vào tận cửa, vận trình tăng tiến tới tấp, của cải chất đống, không sớm thì muộn cũng thành đại gia - Ảnh 2
Con giáp Dần bước đến đâu may mắn đến đấy. Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể. Nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, cấp trên sẽ không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng.

Tuổi Tý

Tý bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Tý có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Vận thế của tuổi Tý thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nản lòng. Tuần mới (5/9 - 11/9) đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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