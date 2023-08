Đúng 5 ngày trước Rằm (10/8 -15/8 âm lịch) Ngọc Hoàng ban cỗ linh đình, 3 con giáp vận khí hanh thông chưa từng có, sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', trúng số, phát tài, giàu sụ

Tử vi đúng 5 ngày trước Rằm (10/8 -15/8 âm lịch) cho biết những con giáp tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Trong thời gian này, Dần có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên Dần dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Vận quý nhân, đi đâu, làm gì cũng có người giúp đỡ, Hợi cũng được hỗ trợ, Hợi đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn.

Hợi cũng là người có bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu.

Tuổi Hợi vận may như ý. Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của tuổi Hợi dâng cao do Thần Phật ban phước, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa, trúng lớn khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Tỵ

Thời gian sắp tới khá may mắn đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt vào khoảng thời gian đúng 5 ngày trước Rằm (10/8 -15/8 âm lịch). Lúc này, Chính Quan dễ dàng chiếu mệnh, bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống như thác. Trong thời gian này, tuổi Tỵ muốn mua sắm cái gì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao. Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng có khởi sắc.

Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm