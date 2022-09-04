Đúng 4 giờ chiều nay (4/9), Ngọc Hoàng ‘chốt sổ’, 3 con giáp kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng lộc, phú quý ùa về nhà, vận may thăng chức, tăng lương bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 07:38

Tử vi 12 con giáp đúng 4 giờ chiều nay (4/9) cho hay, 3 con giáp có vận may ùa đến, Ngọc Hoàng ban cơ hội phát triển tài chính, lộc phát triền miên.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết đúng 4 giờ chiều nay (4/9), vận may của Sửu sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát mái. Với những người tuổi Sửu còn làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây chính là thời điểm tuổi Sửu bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu Sửu biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công. Cơ hội thăng chức, tăng lương cũng được kể đến với con giáp này.

Đúng 4 giờ chiều nay (4/9), Ngọc Hoàng ‘chốt sổ’, 3 con giáp kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng lộc, phú quý ùa về nhà, vận may thăng chức, tăng lương bất ngờ - Ảnh 1
Con giáp Sửu gặp nhiều vận may trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là những người nhân từ, nhân hậu, luôn dễ gần và hài hước. Đúng 4 giờ chiều nay (4/9), Ngọc Hoàng chiếu cố vận may, người tuổi Hợi sẽ chuyển hóa từ buồn sang vui, từ xui xẻo sang may mắn. Một khi thời cơ đến, con giáp tuổi Hợi sẽ vượng vận tài lộc, quý nhân vậy quanh.

Hợi chịu thương chịu khó, sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió thử thách để tích lũy kinh nghiệm, để học hỏi được nhiều thứ và chờ thời cơ tốt xây dựng mọi thứ thật thăng hoa, lương bổng hậu hĩnh. Hợi càng cố gắng càng có được may mắn vượt trội trong cuộc sống. Thời gian này, người tuổi Hợi có thể có tín hiệu tích cực trong hôn nhân, có bạn bè tốt do ông trời ban tặng.

Đúng 4 giờ chiều nay (4/9), Ngọc Hoàng ‘chốt sổ’, 3 con giáp kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng lộc, phú quý ùa về nhà, vận may thăng chức, tăng lương bất ngờ - Ảnh 2
Con giáp Hợi phú quý vây thân. Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp tuổi Hợi còn đang độc thân, muốn thoát kiếp FA có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thầm mến, đừng sợ thất bại. Cơ may sẽ đến với bạn nhiều hơn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có thể nói là một trong những con giáp may mắn đúng 4 giờ chiều nay (4/9). Trong thời gian kế tiếp, may mắn sẽ còn đến với Tý hơn nữa giúp cuộc sống của họ khởi sắc. Những khó khăn trước đây cũng được giải quyết ổn thỏa. Người tuổi Tý vốn bản tính hiền lành, chăm chỉ, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Thời gian tới, Tý không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu, con giáp này sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực, giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn. Trong thời gian này, con giáp được tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào. Trong cuộc sống tình cảm trong khoảng thời gian này cũng yên bình hơn hạnh phúc. Chính vì vậy tuổi Tý cần phải tận hưởng và lấy đó làm động lực để phát triển hơn nữa.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài mở kho, lộc thu tứ phía, ‘tiền tài phủ phê’, may mắn hứng trọn lộc, không cố cũng giàu

Đúng Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài mở kho, lộc thu tứ phía, ‘tiền tài phủ phê’, may mắn hứng trọn lộc, không cố cũng giàu

Rằm tháng 8 âm lịch có 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, chuẩn bị may túi 3 gang đựng tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục