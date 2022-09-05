Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), cậu bé tiên tri dự báo, 3 con giáp số đại phú quý, gặp thời đổi đời, hết nợ thành đại gia tiền tỷ, may mắn bao vây, lộc phát tới tấp, giàu không thể cản

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 07:55

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), những con giáp này làm ăn tấn tới, trời ban cho lộc, gặt hái của cải, công danh bao vây.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ sẽ trải qua tuần mới (5/9 - 11/9) vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái nhờ sự đồng hành của thần may mắn mọi lúc mọi nơi. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nên tuổi Dần được thỏa sức thực hiện những điều mình mong muốn.

Vượt mọi khó khăn, con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại. Tuổi Dần có cơ hội mở mang kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp đồng thời mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng dự đoán. Bất kể ngành nghề nào cũng giúp con giáp tuổi Dần vượng phát. Nợ nần cũ vơi dần là lúc dự báo con giáp này sắp vươn lên đổi đời. Không những tài chính mà tình cảm của bạn đều vô cùng khởi sắc khi bạn luôn rủng rỉnh suốt tháng và luôn có nhiều “vệ tinh” xung quanh.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), cậu bé tiên tri dự báo, 3 con giáp số đại phú quý, gặp thời đổi đời, hết nợ thành đại gia tiền tỷ, may mắn bao vây, lộc phát tới tấp, giàu không thể cản - Ảnh 1
Dần yên tâm đón phúc lộc về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Dần có thể thư giãn hơn sau những nỗ lực. Cuối tuần, có thể tranh thủ ‘xả hơi’ tụ tập bên bạn bè, gia đình hay trải nghiệm những chuyến đi mới lạ.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9) chính là khoảng thời gian may mắn mà Ngọ có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Cuộc sống cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Ngọ càng cố gắng, chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, với Ngọ đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng giàu có, đổi vận, có quý nhân phù trợ.

Trong thời gian này, Ngọ không chỉ phát tài phát lộc, mà đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi. Ngọ độc thân sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Với Ngọ đã kết hôn, tình cảm gia đình sẽ ngày viên mãn, gắn bó. Vận thế sáng sủa, sự nghiệp hanh thông, tài lộc trôi chảy, nhìn chung mọi sự đều suôn sẻ.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), cậu bé tiên tri dự báo, 3 con giáp số đại phú quý, gặp thời đổi đời, hết nợ thành đại gia tiền tỷ, may mắn bao vây, lộc phát tới tấp, giàu không thể cản - Ảnh 2
Con giáp Ngọ gặp suôn sẻ trong tuần mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn nhân hậu, hiền lành, bất kể làm việc gì cũng nhìn trước nhìn sau, luôn muốn mọi người xung quanh vui vẻ và biết sống vì người khác. Nhờ tính cách tuyệt vời này mà tuổi Dậu luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống phía trước chông gai và sóng gió ra sao, họ vẫn luôn ở trong vòng an toàn và được mọi người bên cạnh giúp đỡ.

Tử vi học có nói, tuổi Dậu là một trong những con giáp được trời ban may mắn tuần mới (5/9 - 11/9). Họ đang mang số mệnh phú quý, dù vận mệnh buộc họ phải trải qua nhiều khó khăn nhưng đó chỉ là thử thách, suốt mốc thời gian này thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, những người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón một cuộc sống thăng hoa và tốt đẹp hơn. Bước vào trung vận, cuộc đời tuổi Dậu như bước sang trang mới, sự nghiệp không những thịnh vượng vững chắc mà gia đạo còn bình an giàu có.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi sáng thứ Hai (5.9), Thần Tài hậu thuẫn, ăn trọn lộc trời, 3 con giáp phát tài to, tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải, rung đùi 1 nhịp lại có 1 núi tiền

Tử vi sáng thứ Hai (5.9), Thần Tài hậu thuẫn, ăn trọn lộc trời, 3 con giáp phát tài to, tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải, rung đùi 1 nhịp lại có 1 núi tiền

Tử vi sáng thứ Hai (5.9) cho hay, 3 con giáp có Thần Tài sát cánh, công việc gặp suôn sẻ, hanh thông, dễ dàng kiếm vàng bạc.

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