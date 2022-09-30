Đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, ‘tứ phương hội tụ’, giẫm trúng hố vàng, vét sạch vận may trong thiên hạ, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 18:23

Đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10), ba con giáp đạt vận may không ai sánh bằng, đón hỷ sự về nhà, cuối năm thêm tươi sáng.

Con giáp may mắn cuối tuần - Tuổi Sửu

Sửu là con giáp thật thà, khiêm tốn và chăm chỉ có tiếng. Họ làm việc không biết mệt, chỉ cần đã đặt ra mục tiêu sẽ dùng toàn tâm toàn ý để đạt được những gì mình muốn. Vậy nên, một khi Sửu đã muốn làm giàu thì chẳng ai có thể ngáng chân họ.

Đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10), vận may từ trên trời ập xuống sẽ giúp Sửu một bước lên tiên, ngủ một đêm thức giấc đã là đại gia tiền tỷ. Lúc này, họ chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, nửa đời còn lại không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong.

Đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, ‘tứ phương hội tụ’, giẫm trúng hố vàng, vét sạch vận may trong thiên hạ, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10), vận may từ trên trời ập xuống. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp nếu có chênh vênh đến đâu cũng sẽ tìm được 1 chỗ đứng vững chắc, từ đó tiền tài, may mắn,… mọi thứ đều kéo đến một cách suôn sẻ và thuận lợi.

Con giáp may mắn cuối tuần - Tuổi Thân

Vận thế của người Thân luôn tốt đẹp hơn người khác, luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc cần thiết.

Tài vận của con giáp này vô cùng tốt đẹp, đặc biệt đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10). Con giáp này cầu tài suôn sẻ, kiếm tiền thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ dàng hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nên cuộc sống ngày càng vui vẻ và thoải mái.

Đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, ‘tứ phương hội tụ’, giẫm trúng hố vàng, vét sạch vận may trong thiên hạ, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 2
Tài vận của con giáp này vô cùng tốt đẹp, đặc biệt đúng 2 ngày cuối tuần này (1 - 2/10). Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân luôn có vận thế tốt đẹp bởi tính cách ổn định, điềm tĩnh, cẩn thận. Hơn nữa thêm “phong sinh thủy khởi”, quý nhân giúp đỡ nên con giáp này nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư làm giàu, từ đó có thể “một bước lên trời”.

Con giáp may mắn cuối tuần - Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn rất thông minh, sáng suốt, có tầm nhìn xa, họ không bao giờ thỏa mãn với những sở thích trước mắt, họ có đầu óc linh hoạt, vừa biết tạo ra đồng tiền vừa có khả năng giữ tiền. Trong cuộc sống, tuổi Tuất cũng là những người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần nỗ lực quá nhiều, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Tuất siêng năng và lạc quan, luôn mang trong mình năng lượng tích cực, nhờ vậy mà tài vận cũng tự đến. Những người tuổi Tuất vốn sống vì gia đình, họ sẽ làm mọi thứ để những người xung quanh sống hạnh phúc sung túc, và đương nhiên khi tuổi Tuất giàu thì gia đình không có lý gì mà không được hưởng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4h chiều mai (thứ Bảy, 1/10), ‘rung đùi’ hưởng PHÚC, 3 con giáp tài lộc nặng trĩu, một tay gánh vàng gánh bạc, cuộc sống giàu sang, tỏa sáng

Đúng 4h chiều mai (thứ Bảy, 1/10), ‘rung đùi’ hưởng PHÚC, 3 con giáp tài lộc nặng trĩu, một tay gánh vàng gánh bạc, cuộc sống giàu sang, tỏa sáng

Đúng 4h chiều mai (thứ Bảy, 1/10), 3 con giáp càng cố gắng càng thành công, sự nghiệp phất cao, công danh tỏa sáng.

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