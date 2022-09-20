Đúng 2 ngày cuối tuần (24,25/09) 3 con giáp hưởng trọn lộc vàng, an thú điền viên, ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài thương yêu, Thượng Đế cưng chiều

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 17:26

3 con giáp được Trời thương, số phận an nhàn, ngồi không hưởng thụ, hút trọn tài lộc của tự nhiên vào 2 ngày cuối tuần này.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 2 ngày cuối tuần (24,25/09) 3 con giáp hưởng trọn lộc vàng, an thú điền viên, ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài thương yêu, Thượng Đế cưng chiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu bạn là người tuổi Tuất thì trong 2 ngày cuối tuần (24,25/09) hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ trước, vì đây là thời điểm lý tưởng nhất. Nhờ có tính kiên trì, chịu khó, nếu hợp tác với người cùng chí hướng làm ăn thì tỉ lệ thành công sẽ được gia tăng.

Nếu có gặp khó khăn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ để bạn làm ăn, thu hồi vốn hay dư dả hơn trong tiền bạc.

Nếu bạn là người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội tỏa sáng, đạt được những thành tựu lớn lao như thăng tiến, khi đó bạn hãy tận dụng, chớp lấy cơ hội để thể hiện được khả năng của mình với cấp trên.

Nếu bạn là người làm ăn, kinh doanh sẽ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, tiền bạc dư dả, chất lượng cuộc sống vì thế cũng đi lên.

Riêng về chuyện tình cảm, người tuổi Tuất sẽ dễ nhận được sự chú ý, thu hút nhiều người. Nếu bạn không thể nhìn ra ai là người chân thành, phù hợp với bản thân thì có thể nhờ đến người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm giúp đỡ.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 2 ngày cuối tuần (24,25/09) 3 con giáp hưởng trọn lộc vàng, an thú điền viên, ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài thương yêu, Thượng Đế cưng chiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn vào 2 ngày cuối tuần (24,25/09) này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Thời điểm này, cấp trên đang chú ý đến bạn đấy, nếu bạn phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao.

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm. 

Nếu muốn kiếm thêm tiền thì bạn nên tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học hơn, cần lưu tâm đến yếu tố thời gian, tránh để sự chồng chéo ảnh hưởng đến kế hoạch công việc và phương hướng sự nghiệp.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong tuần đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 2 ngày cuối tuần (24,25/09) 3 con giáp hưởng trọn lộc vàng, an thú điền viên, ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài thương yêu, Thượng Đế cưng chiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Từ 2 ngày cuối tuần (24,25/09), con giáp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả. 

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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