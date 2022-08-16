Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 -21/8), 3 con giáp may mắn phủ đầy sân, tài lộc phủ đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 17:56

Sách tử vi định sẵn trong tháng 7 dương tới đây có những con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, may mắn hơn người.

Tuổi Tuất

Cuối tuần này, những người cầm tinh con Chó được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào. Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 -21/8), 3 con giáp may mắn phủ đầy sân, tài lộc phủ đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, chạm đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Bước vào cuối tuần này, tuổi Tỵ sẽ chính thức khổ tận cam lai, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, những ưu điểm mà họ đang có sẽ có lợi cho việc thăng quan tiến chức. Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng trong thời gian qua, tuổi Tỵ nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vận may về sự nghiệp trong thời gian tới thịnh vượng không ngờ, nếu biết phát huy hết trí tuệ và năng lực, làm việc có nề nếp, thì sẽ nhất định được đánh giá cao bởi cấp trên. Đối với những người làm ăn kinh doanh, cuộc sống từ thời gian này sẽ thăng hoa từng ngày một, nhất định có khả năng đổi đời, chuyện mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay. 

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 -21/8), 3 con giáp may mắn phủ đầy sân, tài lộc phủ đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, chạm đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Vận may về sự nghiệp của Tỵ trong thời gian tới thịnh vượng không ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường rất thông minh nhanh nhẹn, họ cũng là kiểu người biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong 2 ngày cuối tuần này, vận đỏ của tuổi Tý sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ.

Mặt khác, trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tý còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, tránh tranh cãi với đồng nghiệp cấp trên thì mọi việc của bạn sẽ trở nên viên mãn như ý.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 -21/8), 3 con giáp may mắn phủ đầy sân, tài lộc phủ đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, chạm đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần này, vận đỏ của tuổi Tý sẽ được mở ra. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), 3 con giáp gặp thời vận hưng thịnh, làm 1 hưởng 10, lợi nhuận cao như núi, tiền tài dồi dào, tiêu xài thả ga

Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), 3 con giáp gặp thời vận hưng thịnh, làm 1 hưởng 10, lợi nhuận cao như núi, tiền tài dồi dào, tiêu xài thả ga

Đây là lúc 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài và quý nhân chiếu cố, hỷ sự vây quanh.

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