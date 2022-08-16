Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), 3 con giáp gặp thời vận hưng thịnh, làm 1 hưởng 10, lợi nhuận cao như núi, tiền tài dồi dào, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 13:56

Đây là lúc 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài và quý nhân chiếu cố, hỷ sự vây quanh.

Tuổi Thìn

Trong 4 ngày tới đây, những người cầm tinh con Rồng có tài chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, tuổi Dậu trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc.

Dù bản mệnh làm công ăn lương hay tự làm chủ thì cũng đều có tiền bạc về tay. Tử vi tiết lộ rằng người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi.

Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), 3 con giáp gặp thời vận hưng thịnh, làm 1 hưởng 10, lợi nhuận cao như núi, tiền tài dồi dào, tiêu xài thả ga - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới đây, những người cầm tinh con Rồng có tài chính ổn định và tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có trí tuệ xúc cảm cao, nhờ vậy mà họ có quan hệ tốt với quý nhân, và đương nhiên sự nghiệp cũng thăng tiến và giàu có. Người tuổi Mùi cũng là người có chí cầu tiến, luôn kiên nhẫn với mọi thứ, không ngại thất bại, nhờ vậy mà cuộc sống sau này dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Bước vào 4 ngày tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc, họ sẽ đạt được thành quả bùng nổ. Ngoài ra, đường tài lộc suôn sẻ bất ngờ. Thời gian này, tuổi Mùi thích hợp để đầu tư làm ăn, họ sẽ có quý nhân chiếu cố trong lĩnh vực này, đừng nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào. Ngoài ra, nếu tìm được cơ hội giao lưu mở rộng quan hệ thì cứ nắm bắt, sớm muộn thì cũng thu hoạch được thành quả vượt trội.

Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), 3 con giáp gặp thời vận hưng thịnh, làm 1 hưởng 10, lợi nhuận cao như núi, tiền tài dồi dào, tiêu xài thả ga - Ảnh 2
Bước vào 4 ngày tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào 4 ngày tới, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Tử vi cho biết kể từ thời gian này trở đi, người tuổi Dậu chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhìn chung, tuổi Dậu nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt, những người tuổi Dậu càng suy tính kỹ càng bao nhiêu thì lợi nhuận đổ về càng nhiều bấy nhiêu, đây chính là khoảng thời gian tuổi Dậu có thể thực hiện những ước mơ mình ấp ủ bấy lâu nay.

Tử vi 4 ngày tới (17/8 - 20/8), 3 con giáp gặp thời vận hưng thịnh, làm 1 hưởng 10, lợi nhuận cao như núi, tiền tài dồi dào, tiêu xài thả ga - Ảnh 3
Dự báo sau khi bước vào 4 ngày tới, Dậu sẽ có vận khí tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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