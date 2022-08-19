Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 2 ngày cuối tuần (20, 21/8), nhờ có vận trình hanh thông, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy.

Tuổi Hợi Thời gian qua, vận trình của con giáp tuổi Hợi có nhiều biến động và bấp bênh. Họ phải hứng chịu khẩu thiệt, thị phi vì bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Bù lại, tài vận của con giáp may mắn này sẽ bình ổn và tiến triển đều đặn. Đúng 2 ngày cuối tuần (20, 21/8), những vận đen đeo bám tuổi Hợi trong giai đoạn trước sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Không những tài vận mà sức khỏe cũng như cuộc sống họ cũng sẽ dần tốt lên. Với sự thông minh và nhạy bén về tài chính, tuổi Hợi có thể trở thành một ông thần tài đem tiền về cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Đúng 2 ngày cuối tuần (20, 21/8), vận trình của người tuổi Thân sẽ có nhiều đổi khác theo hướng tích cực hơn. Không giống với khi có nhiều biến động xảy ra, con giáp này qua năm mới tài vận được quý nhân phù trợ, có thể kiếm tiền 1 cách dễ dàng hơn. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh không còn phải vất vả, khổ sở như trước nữa. Thần Tài ở bên che chở, những cơ hội kiếm tiền không ít, con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì không lo thiếu tiền tiêu. Sự tăng trưởng vượt bậc của tài vận mang đến nhiều nguồn thu bất ngờ, tuổi Thân cũng phải bất ngờ trước những may mắn mình đang có.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Mang mệnh “Rồng trong thiên hạ”, người tuổi Thìn dù gặp khó khăn, thử thách thế nào cũng sẽ xuất sắc vượt qua nhờ bản lĩnh và tài trí nổi bật. Sở hữu trí thông minh trời cho, có sự tháo vát, tài giỏi, dễ gặt hái được thành công vang dội. Đúng 2 ngày cuối tuần (20, 21/8), con giáp tuổi Thìn sẽ nhận lại được toàn bộ phúc khí, chẳng những sự nghiệp có chuyển biến mới mẻ, công việc thăng hoa mà tài chính, kinh tế cũng có sự bùng nổ rõ rệt. Mọi việc kinh doanh, buôn bán nếu có đều sẽ thu về lợi nhuận ấn tượng, thành tích công việc xuất sắc kéo theo đề xuất thăng chức, tăng lương. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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