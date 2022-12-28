Đúng 2 ngày cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022 và 31/12/2022): 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương  

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 14:38

Danh sách những tuổi may mắn công việc nhất vào 2 ngày cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022 và 31/12/2022), 3 con giáp đi làm suôn sẻ, làm gì cùng thắng lớn, gặp hung cũng hóa cát.

 

Tuổi Tỵ

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Tỵ đã có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng và có bước tiến đầy hứa hẹn trong thời điểm này. Theo tử vi, chỉ số tổng thể của tuổi Tỵ tăng vọt. Về tình cảm, những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi. Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết, nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe đối phương, chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh tâm trạng tiêu cực.

Đúng 2 ngày cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022 và 31/12/2022): 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, trong 2 ngày cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022 và 31/12/2022) thu nhập có xu hướng tăng nhẹ, bản mệnh nên tập trung đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai. Về công việc, những khó khăn trước đó đều được giải quyết nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Đúng 2 ngày cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022 và 31/12/2022): 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022 và 31/12/2022) Ngọ đón 2 ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Đúng 2 ngày cuối cùng của năm 2022 (30/12/2022 và 31/12/2022): 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đón 2 ngày cát khí bùng nổ (30/12/2022 và 31/12/2022) may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

Đúng 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022: 3 con giáp lội ngược dòng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà, ăn lộc linh đình  

Đúng 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022: 3 con giáp lội ngược dòng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà, ăn lộc linh đình  

Tử vi vào lúc 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022 tiết lộ 3 con giáp sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, từ đó giữ tư thế chủ động đối mặt, nắm bắt thời cơ tỏa sáng.

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