Đúng 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022: 3 con giáp lội ngược dòng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà, ăn lộc linh đình  

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 14:13

Tử vi vào lúc 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022 tiết lộ 3 con giáp sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, từ đó giữ tư thế chủ động đối mặt, nắm bắt thời cơ tỏa sáng.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất siêng năng, kiên định và dũng cảm. Đừng nhìn vẻ ngoài của họ mà đánh giá rằng con giáp này an nhàn, không có sức cạnh tranh. Họ là những người âm thầm hành động, có thể vượt qua khó khăn ngay cả trong nghịch cảnh, mang thái độ tích cực và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.

Đúng 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022: 3 con giáp lội ngược dòng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà, ăn lộc linh đình   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022, những người tuổi Hợi sẽ vượng vận quý nhân hơn trước. Với sự chịu khó và chí tiến thủ, con giáp này hứa hẹn có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn, mở ra cơ hội thăng tiến và được cấp trên cũng như đồng nghiệp công nhận. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải vất vả kiếm tiền nữa, được quý nhân giúp đỡ, cửa tài lộc mở thênh thang.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi. Nguyệt lệnh Dưỡng cho thấy con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Đúng 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022: 3 con giáp lội ngược dòng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà, ăn lộc linh đình   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có bề ngoài lạnh lùng, suy tư, trông có vẻ nguy hiểm. Con giáp này có sự bình tĩnh, không dễ dàng nổi giận. Họ dành thời gian để suy nghĩ và phán đoán vấn đề, giải quyết khúc mắc, khó khăn. Năng lực của tuổi Tỵ có thể khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Đúng 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022: 3 con giáp lội ngược dòng, thoát nạn Tam Tai, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà, ăn lộc linh đình   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng trong thời điểm này 22h tối Thứ 5 ngày 29/12/2022, con giáp này gặp thời đổi vận, hưởng nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Tất nhiên, trước khi chạm tay đến thành công, nhận cuộc sống phú quý, tuổi Tỵ cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn vật vả, đón nhận cả những thất bại. Chỉ cần bản mệnh có lòng tin vào chính mình, không sợ vấp ngã thì tương lai có thể tạo nên nghiệp lớn, được người đời kính nể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

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Thời điểm này chính là cơ hội lớn để những con giáp này đột phá tài chính. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy nên hãy cố gắng nắm bắt.

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