Đúng 18h08p hôm nay 10/10/2022: MAY MẮN bám gót, THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước ngõ nhà 3 con giáp, phút chốc đổi đời, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 05:25

Đúng 18h08p hôm nay, 10/10, may mắn bám gót 3 con giáp này, bản mệnh phút chốc đổi đời, vận trình lên hương, sung sướng như tiên.

Tuổi Mão

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão có thể bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì một cách vô cùng thuận lợi. Do phát hiện ra được điểm mạnh của bản thân, bản mệnh đang ngày một tự tin hơn. Bạn sẵn sàng chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống hoặc công việc đặt ra.

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn có cái nhìn mới về những vấn đề đã bế tắc suốt thời gian qua. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy và nhanh chóng áp dụng những tri thức ấy vào công việc của mình.

Hôm nay, Tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đúng 18h08p hôm nay 10/10/2022: MAY MẮN bám gót, THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước ngõ nhà 3 con giáp, phút chốc đổi đời, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng hơn người - Ảnh 1
Hôm nay, Tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thìn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Bạn có cái nhìn mới về nhiều vấn đề, nhờ đó mà bạn có thể tìm ra nhiều cách giải quyết mới lạ, khiến mọi người ngạc nhiên.

Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều điều thuận lợi trong ngày hôm nay, tuy nhiên, nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn vẫn không được phép chủ quan, lơ là. Hãy ôn luyện thật kĩ trước khi bước vào phòng thi nhé

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt, không còn nhiều lo lắng như trước cũng giúp bạn giải tỏa được những chướng ngai tinh thần, nhờ đó mà bạn ngăn ngừa được kha khá bệnh tật. Những căn bệnh trước đây cũng không trở thành vấn đề của bạn lúc này.

Đúng 18h08p hôm nay 10/10/2022: MAY MẮN bám gót, THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước ngõ nhà 3 con giáp, phút chốc đổi đời, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng hơn người - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếp nối Tử vi ngày 9/10/2022 của 12 con giáp, nhân khi có Tam Hội người tuổi Dần nên điều chỉnh cách mình ứng xử với mọi người, nhất là với người thân. Bản mệnh nên cố gắng dành nhiều thời gian để tìm hiểu họ, từ đó bạn sẽ biết thông cảm cho những vấn đề của những người xung quanh hơn.

Chính Tài giúp đỡ để con giáp tuổi Dần vượt qua khó khăn liên quan tới tiền nong. Về tài chính, bạn nên tiết kiệm chi tiêu, đảm bảo cho nhu cầu trong gia đình, gồm bản thân lẫn con cái.

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên thử cho người thật lòng với mình một cơ hội để xích lại gần hơn xem sao. Có thể quen biết đối phương lâu, bạn sẽ nhận ra nhiều ưu điểm của người đó.

Đúng 18h08p hôm nay 10/10/2022: MAY MẮN bám gót, THẦN TÀI gõ cửa, hỷ sự rơi trước ngõ nhà 3 con giáp, phút chốc đổi đời, vận trình lên hương, bản mệnh sung sướng hơn người - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 9/10: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp có điềm báo thất thoát tiền tài, vận trình kém may mắn, gia đạo bất ổn, vợ chồng lục đục

Cuối ngày mai 9/10: Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp có điềm báo thất thoát tiền tài, vận trình kém may mắn, gia đạo bất ổn, vợ chồng lục đục

Cuối ngày mai 9.10, Chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này có điềm báo thất thoát tiền tài, gia đạo bất ổn, tình duyên có phần khó khăn.

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