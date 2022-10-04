Đúng 18h hôm nay 4/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, sung sướng như tiên, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 04:40

Đúng 18h hôm nay, ngọc hoàng hạ phàm soi chiếu cho 3 con giáp này hưởng hết phước lành, sung sướng như tiên, vận trình nhiều may mắn.

Tuổi Sửu

Hôm nay Chính Ấn xuất hiện hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu thêm phần suôn sẻ. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc với thái độ chân thành và có trách nhiệm của mình, nhờ vậy mỗi khi gặp phải khó khăn, luôn có nhiều người sẵn sàng đứng ra giúp bạn một phen.

Đường công danh của bạn có những bước tiến thuận lợi, bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được điểm mạnh của bạn rồi đó. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, mệnh chủ càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ trong ngày. Đã từ rất lâu rồi cả hai mới có một cuộc trò chuyện đầy cởi mở như thế này. Cả hai thêm hiểu về nhau, về những khó khăn mà hai bạn vướng phải. Có lẽ thời cơ bứt phá của bạn đã đến, hãy lấy đó làm động lực bạn ngày càng làm tốt hơn nữa. 

Đúng 18h hôm nay 4/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, sung sướng như tiên, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Đường công danh của bạn có những bước tiến thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Dần trong ngày Thứ Ba này. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Con giáp thông minh này có thoải mái thể hiện bản thân của mình mà không còn e dè bất cứ điều gì thêm nữa.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Hỏa - Thổ tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực để bản mệnh có cơ hội cải thiện mối quan hệ xung quanh. Nhất là trong chuyện tình cảm được thay đổi tốt đẹp hơn bạn từng nghĩ. 

Đúng 18h hôm nay 4/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, sung sướng như tiên, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhân duyên của người tuổi Thìn vô cùng hài hòa, con giáp này nhận được sự quan tâm từ gia đình, người thân yêu của mình. Người độc thân có không ít cơ hội tình duyên đến với mình. Tình yêu chẳng phải thứ dễ dàng tìm thấy. Nếu đã có được trong tay thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Các mối quan hệ của bản mệnh trong ngày rất tốt, mọi mâu thuẫn dần được gỡ bỏ, tình cảm trở nên hài hòa, êm đẹp hơn. Các cặp vợ chồng tình cảm càng ngày càng nồng thắm, tình yêu và tình thân dần gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời. Chính Ấn hợp sức, công danh thăng tiến.

Chính Quan xuất hiện cho thấy mọi việc của người tuổi Thìn hanh thông. Một ngày để bạn khởi tạo điều gì đó giá trị và trao tặng nó cho những người xung quanh. Chắc chắn bạn chính là người thắp nụ cười lên môi tập thể ngày hôm nay đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội thắp sáng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Đúng 18h hôm nay 4/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, sung sướng như tiên, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Chính Quan xuất hiện cho thấy mọi việc của người tuổi Thìn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

Đúng khuya mai 4/10, 3 con giáp này được cát thần ban phước lành, phút chốc đổi đời, tiền tài thăng hoa, tình duyên thập phần vượng sắc.

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