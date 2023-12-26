Đúng 17h chiều nay, thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp vận số dễ phát tài, có căn phú quý, tiền vơi lại đầy, về sau no đủ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 12:33

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán gặp vận may lớn, tài lộc hanh thông, công việc cũng thành công vang dội.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/12/2023 hôm nay, vận tiểu nhân của tuổi Sửu vượng. Con giáp này nên đề phòng kẻ xấu đặt điều nói xấu. Đặc biệt, bản mệnh sẽ phải một mình đương đầu với tất cả những sóng gió trở ngại lần này mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Lại thêm tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, đầu tư có dấu hiệu thua lỗ, chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ. Con giáp này vô cùng bối rối và phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vay mượn để giải quyết vấn đề.

Bù lại, vận trình tình duyên của tuổi Sửu tươi sáng. Bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm nỗ lực khi bên cạnh luôn có nửa kia tin tưởng và đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Người độc thân nên mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp vận số dễ phát tài, có căn phú quý, tiền vơi lại đầy, về sau no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

‏Người tuổi Mão luôn được đánh giá cao ở mọi nơi họ xuất hiện bởi sự thông minh, mưu trí và con mắt nhìn xa trông rộng. Họ cực kỳ nhạy bén nên luôn thành công ở các lĩnh vực đòi hỏi sự tính toán chính xác hoặc kinh doanh. Người cầm tinh con mèo còn có khả năng giao tiếp tốt nên luôn nhận được sự yêu mến từ mọi người xung quanh.‏

Theo tử vi, đây là lúc người tuổi Mão đã vượt qua được những thử thách khó khăn trong khoảng thời gian trước. Tuổi Mão nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân, đường công danh nhiều cơ hội mới, tài chính cũng thăng hạng đáng kể. Những bước đột phá trong sự nghiệp như thăng tiến, nhận thưởng, đổi công việc tốt hơn có thể đến với người cầm tinh con mèo trong thời gian này.

Nhờ chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ nên một khi người tuổi Mão tập trung hết sức lực vào công việc, họ sẽ đạt được thành quả vượt mong đợi. Đây là lúc họ có thể hài lòng với cuộc sống khi vạn sự hanh thông, tiền tài đều dư dả ít phải lo nghĩ. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp vận số dễ phát tài, có căn phú quý, tiền vơi lại đầy, về sau no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 26/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình tổng thể đang tăng cao, có ý chí kiên cường và phát triển tót trong lĩnh vực của mình.

Tình duyên: Hôm nay vận trình tình duyên sa sút, tránh xa tình cảm với người thứ ba kẻo sẽ có phiền phức quấn thân.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay bình thường, đề phòng chuyện tình cảm nơi công sở cản trở sự phát triển. 

Tài lộc: Vận tài lộc hôm nay được cải thiện, tài lộc vượng phát, có cơ hội đáng trân quý.

Sức khỏe: Khá ổn, nên uống nhiều nước hơn, đừng để cơ thể bị khô. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp vận số dễ phát tài, có căn phú quý, tiền vơi lại đầy, về sau no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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