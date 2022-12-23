Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày 23/12/2022, chuyện công việc của tuổi Mão không có gì cần lưu ý. Tuy nhiên, để cải thiện khả năng tài chính, hãy quản lý tài khoản của mình 1 cách tích cực và chủ động hơn. Tuổi Mão hãy chú ý hơn đến các nguồn thu, chi, đặc biệt hãy luôn thanh toán các hóa đơn 1 cách đúng hạn nhé. Đây không chỉ là cách sử dụng đồng tiền 1 cách có trách nhiệm, mà còn giúp bạn luôn biết mình đang còn bao nhiêu trong tài khoản và từ đó sẽ biết cách giúp đồng tiền sinh sôi.

Các bạn thuộc con giáp lợn có tham vọng cao, nghiêm khắc với bản thân từ khi còn nhỏ, thích đường đời thuận buồm xuôi gió, năm tháng ít nói làm mọi việc, và nhân từ trong suốt cuộc đời của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai 23/12/2022, vận trình của con giáp sẽ phát triển rầm rộ, dễ thu hút tài lộc, cuộc sống khá hanh thông, sự nghiệp và tình duyên đều đơm hoa kết trái, đôi khi gặp phải một số va chạm, bạn thường trở nên dũng cảm hơn và có nhiều thất bại hơn trong cuộc sống của mình và sức sáng tạo của một số người được nâng cao. Dường như có quý nhân giúp đỡ về tài lộc, thu nhập tài chính tăng cao.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 23/12/2022, tuổi Tý có cát tinh hậu thuẫn nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có nhiều việc phải chuẩn bị, giải quyết nhưng điều đó không thể làm khó được tuổi Tý.

Bản mệnh tốn một khoản kha khá để sắm Tết những cũng không cần lo lắng nhiều vì tiền lương thưởng, tiền lãi đổ về giúp túi tiền luôn rủng rỉnh. Về phương diện tình cảm, người độc thân tập trung vào công việc nên có thể bỏ lỡ nhân duyên tốt. Người có cặp có đôi tận hưởng không khí vui vẻ cùng nhau lên kế hoạch đón Tết.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày 23/12/2022, tuổi Tý có Lục Hợp và Thái Dương che chở nên công việc không có gì đáng lo ngại. Con giáp này thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân lại có quý nhân hỗ trợ nên có thể phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp, tài chính của tuổi Tý được dự báo vô cùng xán lạn.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.