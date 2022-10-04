Đúng 16h00 chiều nay, 3 con giáp sau có sự nghiệp tỏa sáng không ngừng, tiền tài phú quý ngập tràn két, có nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt

Tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 16h00 chiều nay (4/10) tuổi Thìn đừng ngại bày tỏ tình cảm với đối tượng bạn thầm thương trộm nhớ trong ngày Tam Hợp. Gia đình các cặp đôi cũng thuận hòa hơn nhờ thấu hiểu và biết lắng nghe nhau hơn.

Ngũ hành tương sinh khuyên bản mệnh nên ghi lại những kỷ niệm đẹp của mình vào một cuốn nhật ký, đến khi nào bạn cảm thấy buồn hay chán nản, đọc lại những mẩu tin vui vui đó sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn.

Thiên Tài đưa tới tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Thìn, có nhiều người có thêm nguồn của cải bằng nghề phụ, trúng thưởng,... Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội đang có thì dễ phát tài nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 16h00 chiều nay (4/10) Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Thân dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Hãy tin tưởng vào tương lai và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên con giáp này không nên vung tiền mua sắm những thứ không cần thiết.

ĐƯờng công danh sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiến triển ổn định, bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều vì mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu có thể người tuổi Thân nên tranh thủ học thêm một số kỹ năng mới phục vụ cho công việc để theo kịp tiến độ chung hiện nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường có tính cách hiền lành, nhân hậu, hay nghĩ cho người khác. Họ luôn có quý nhân bên cạnh trợ giúp. Dù gặp khó khăn gì, Hợi cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Càng lớn tuổi con giáp này càng nhận được nhiều tài lộc, phước lành trời ban.

Đúng 16h00 chiều nay (4/10) ngày hôm nay của tuổi Hợi sẽ có nhiều thành công, may mắn. Tuổi Hợi cũng là con giáp có số mệnh phú quý, không chỉ tài giỏi mà còn giúp đỡ được nhiều người xung quanh.

Cuối ngày, cuộc sống của họ sẽ được nâng lên tầm cao mới. Ai khó mặc ai, cuộc đời của tuổi Hợi khi bước vào trung vận và hậu vận sẽ sung túc, không thiếu thốn thứ gì.

Ảnh minh họa: Internet

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