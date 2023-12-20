Đúng 16h chiều mai 21/12/2023, 3 con giáp tiền bạc phủ phê, vàng chất chật két, giàu có vượt trội, yên tâm hưởng thụ cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 22:05

Đúng 16h chiều mai 21/12, 3 con giáp sau được dự đoán có lộc lớn về tay, chẳng có gì ngoài tiền, đổi đời phú quý chỉ trong tích tắc.

Tuổi Thìn 

Chuyện làm ăn kinh doanh của tuổi Thìn có nhiều tiến triển tích cực trong ngày hôm nay. Bản mệnh hợp tác tốt với khách hàng, đối tác nên tiền bạc chảy về túi nhiều hơn dự tính. Đôi bên có thể tính đến chuyện hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại không được êm xuôi như thế. Có vẻ bạn đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai của mình nên mãi mà chẳng tìm được ai ưng ý.

Đúng 16h chiều mai 21/12/2023, 3 con giáp tiền bạc phủ phê, vàng chất chật két, giàu có vượt trội, yên tâm hưởng thụ cuộc sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Đúng 16h chiều mai 21/12/2023, 3 con giáp tiền bạc phủ phê, vàng chất chật két, giàu có vượt trội, yên tâm hưởng thụ cuộc sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi dự đoán, đây là thời điểm có khá nhiều niềm vui và những điều bất ngờ đối với tuổi Thân. Đây sẽ là tháng mà "con khỉ" sẽ khám phá ra rất nhiều lĩnh vực mới mẻ và vô cùng thú vị, tạo điều kiện để họ phát huy sự nhạy bén, khéo léo của bản thân, từ đó sẽ làm dày "hầu bao" cho mình một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, người tuổi thân còn xây dựng được những mối quan hệ rất tốt cả trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống trong thời gian tới. Đây chính là tiền đề để họ mở rộng quy mô làm ăn cũng như giúp bản thân tiến gần hơn với những cơ hội đổi đời đã ấp ủ bấy lâu. Nếu bạn tuổi Thân, hãy nhớ bình tĩnh, sáng suốt chính là chìa khóa để duy trì vận may tiền bạc cho trong suốt cả tháng này nhé.

Đúng 16h chiều mai 21/12/2023, 3 con giáp tiền bạc phủ phê, vàng chất chật két, giàu có vượt trội, yên tâm hưởng thụ cuộc sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), 3 con giáp sau đi tới đâu lộc theo tới đó, tiền tài lai láng, an nhàn hưởng phúc.

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