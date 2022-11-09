Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp được Quý Nhân trợ giúp đường tài lộc, sự nghiệp sáng chói, cuộc sống đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 16:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), được sự dìu dắt của Quý Nhân, 3 con giáp ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, bùng nổ tài lộc.

Tuổi Tuất

Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ. Bạn sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Quý nhân này có thể là lãnh đạo, có thể là đồng nghiệp của bạn. Họ hiểu được tài năng, tư chất của bạn và sẽ đưa ra lời khuyên, định hướng cho sự nghiệp của bạn.

Người làm kinh doanh thì trong thời gian này, doanh số tăng vọt, doanh thu có thể gấp nhiều lần tháng trước. Bạn nên chớp lấy cơ hội này để hợp tác làm ăn, mở rộng đầu tư kinh doanh.

Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp được Quý Nhân trợ giúp đường tài lộc, sự nghiệp sáng chói, cuộc sống đủ đầy - Ảnh 1
Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), tinh thần làm việc của tuổi Dần lên cao, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Con giáp may mắn này thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may về tài chính cũng sẽ tới với tuổi Dần, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bản mệnh một cuộc sống đủ đầy.

Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp được Quý Nhân trợ giúp đường tài lộc, sự nghiệp sáng chói, cuộc sống đủ đầy - Ảnh 2
Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), tinh thần làm việc của tuổi Dần lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có thể nói rằng, Mão là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Mão không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), tuổi Mão là con giáp may mắn nhất, khi gặp được nhiều điều như ý, trở thành con giáp vượng phát. Hoạnh tài cũng tới, tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), Rồng Phượng tung cánh, 3 con giáp được Quý Nhân trợ giúp đường tài lộc, sự nghiệp sáng chói, cuộc sống đủ đầy - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều mai (10/11/2022), tuổi Mão là con giáp may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 10/11/2022, trên có Thần Tài dẫn dắt, dưới có Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp này ngồi không tiền tự chạy vào túi, công danh hưng thuận, giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày 10/11/2022, trên có Thần Tài dẫn dắt, dưới có Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp này ngồi không tiền tự chạy vào túi, công danh hưng thuận, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi ngày 10/11/2022, 3 con giáp này được cả Thần Tài và Cát Tinh phù trợ nên làm gì cũng vượng, mệnh số thăng hoa, giàu có lên đời, cầu được ước thấy.

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