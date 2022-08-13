Đúng 16/7 âm lịch, ngày cúng cô hồn ai đen đủi mặc ai, 3 con giáp trúng số đổi vận, tiền tài lẫn công danh 'chạm nóc', mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 06:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số đổi vận, tiền tài lẫn công danh "chạm nóc", mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay vào đúng ngay 16/7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Đúng ngày 16/7 âm lịch, người tuổi Sửu chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong ngày cúng cô hồn này. Bạn có thể gặp phải một số chuyện rắc rối, không thể giải quyết được, tuy nhiên đừng quá lo lắng. Con giáp này nhờ sự năng động chăm chỉ của mình nên mọi khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ, nhờ thế, những trở ngại sớm được tháo gỡ.

Vận trình tình cảm cũng tươi đẹp như mơ. Đào hoa nở rộ giúp đường tình duyên của tuổi Hợi và nửa kia có sự đổi mới theo hướng tích cực. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương nhờ sự mai mối của bạn bè.

Đúng 16/7 âm lịch, ngày cúng cô hồn ai đen đủi mặc ai, 3 con giáp trúng số đổi vận, tiền tài lẫn công danh 'chạm nóc', mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Đúng ngày 16/7 âm lịch, người tuổi Sửu chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong ngày cúng cô hồn này. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ diễn ra tương đối hanh thông trong ngày này. Con giáp này có khá nhiều cơ hội thăng quan tiến chức do có may mắn che chở. Do đó, bản mệnh hãy nên tranh thủ lúc này để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn bởi nó sẽ mang lại nhiều lợi ích trong công việc sắp tới. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng viên mãn, hạnh phúc. Đôi lứa yêu nhau hòa hợp đến mức khó tin do có đào hoa vượng. Sự cảm thông, tin tưởng và sẻ chia chính là sợi dây gắn kết giữa hai người. 

Đúng 16/7 âm lịch, ngày cúng cô hồn ai đen đủi mặc ai, 3 con giáp trúng số đổi vận, tiền tài lẫn công danh 'chạm nóc', mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ diễn ra tương đối hanh thông trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ trở nên thuận lợi, suôn sẻ trong ngày 16/7 âm lịch tới đây. Những kế hoạch mà con giáp này thực hiện dần đi vào quỹ đạo ổn định, đồng thời các thách thức cũng dần được hóa giải. Qua đó, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao, do đó hãy nắm bắt ngay cơ hội này để mang lại cho mình nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. 

Ngoài ra, vận trình tài lộc của bạn cũng sẽ dư dả, dồi dào. Những dự án mà người tuổi này đầu tư hiện tại đang phát triển rất tốt, từ đó mang đến cho bản mệnh một cuộc sống sung túc, thoải mái. 

Đúng 16/7 âm lịch, ngày cúng cô hồn ai đen đủi mặc ai, 3 con giáp trúng số đổi vận, tiền tài lẫn công danh 'chạm nóc', mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ trở nên thuận lợi, suôn sẻ trong ngày 16/7 âm lịch tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, 3 con giáp 'ấm túi cuối tuần', sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, 3 con giáp 'ấm túi cuối tuần', sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì vào 2 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 7 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026