Đúng 15h Thứ Bảy ngày 10/6 thời tới cản không kịp 3 con giáp sự nghiệp chạm nóc tiền bạc thả ga

Tuổi Dần

Công việc đã làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ bảy này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn. Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Dần nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

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Tuổi Thân

Tuổi Thân tình hình kinh doanh chẳng đáng lo. Người tuổi này có thể nhanh chóng ứng phó tốt với các rủi ro xảy ra bất ngờ trong ngày nhờ sự nhanh chí, linh hoạt vốn có.