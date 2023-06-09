Tử vi THỨ BẢY ngày 10/6/2023: Ai xui mặc ai 3 con giáp được THẦN HỘ MỆNH chống lưng, có số hưởng làm đâu trúng đó

Tâm linh - Tử vi 09/06/2023 06:38

3 con giáp may mắn trúng quả đậm, tiền tài thi nhau chạy vào túi tiêu xài không hết.

Tuổi Dần

Tử vi ngày thứ bảy 10/06/2023 cho thấy mọi thứ tuổi Dần làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ bảy này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn. Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Dần nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công.

Tử vi THỨ BẢY ngày 10/6/2023: Ai xui mặc ai 3 con giáp được THẦN HỘ MỆNH chống lưng, có số hưởng làm đâu trúng đó - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 10/6 diễn ra hanh thông. Cát Khí vượng giúp cho người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu, nguyện vọng của mình. Người làm kinh doanh cần chú ý về việc chọn ngày để làm đại sự bởi khả năng thành công sẽ lớn hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Con giáp này chẳng cần lo lắng nhiều đến việc chi tiêu khi đã có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn nghề tay trái ở thời điểm hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Đào hoa vượng mang đến cho người độc thân mối nhân duyên tốt lành. Dù chỉ mới gặp vài lần nhưng sự kết hợp ăn ý của cả hai thì không thể phủ nhận.  

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp của tuổi Hợi cực kỳ xán lạn nhờ có chính Quan nâng đỡ. Con giáp này có thể mong chờ tin vui từ thi cử, thăng chức, xin việc hoặc lương thưởng. Nhìn chung mọi việc đều dễ dàng không gặp chút trở ngại nào, cứ thế mà bước tới mục tiêu đã định. 

Vận tình cảm gần đây bản mệnh hay lo nghĩ nhiều vì gia đình và bản thân. Bạn thấy mình sống vì người khác nhưng người ta không nghĩ cho mình, làm gì cũng phải xét nét, suy nghĩ kỹ càng. Tâm trạng tủi hờn, dễ cáu gắt với những người xung quanh. 

Tiền bạc ổn hơn nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Những nỗ lực của bạn từ trước giờ sẽ được đền đáp bằng tiền bạc. Sắp tới có nhiều chuyện quan trọng cần đến tiền nên hãy chi tiêu cẩn thận.

Tử vi THỨ BẢY ngày 10/6/2023: Ai xui mặc ai 3 con giáp được THẦN HỘ MỆNH chống lưng, có số hưởng làm đâu trúng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Sau 16h30 ngày 9/6 3 con giáp trúng số độc đắc, được tổ tiên phù trợ 1 bước lên mây ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI

Sau 16h30 ngày 9/6 3 con giáp trúng số độc đắc, được tổ tiên phù trợ 1 bước lên mây ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI

Nhờ có sự giúp đỡ của tổ tiên 3 con giáp có cú trở mình ngoạn mục thành tỷ phú.

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