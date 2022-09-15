Đúng 15h chiều mai (16/9), Cát Tinh "mở đường", Thần Tài "bảo kê" cho trúng độc đắc, 3 con giáp "đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc", vận trình rải đầy tiền, tha hồ "ngồi chơi xơi nước" đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 20:22

Chiều mai chính là thời kì hoàng kim của 3 con giáp sau đây, cùng xem là những con giáp nào nhé!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang nhiều phúc khí. Người tuổi này dễ gần và thường được lòng mọi người, đi đến đâu cũng luôn miệng nở nụ cười. Họ thường không để bụng chuyện gì lâu, không thích xung đột và sẽ thiên về hướng xử lý dĩ hoà vi quý. Đó cũng là lý do người tuổi Thìn thường rất được quý mến, nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Theo tử vi, chiều mai sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Thìn khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, những việc liên quan đến tiền của người tuổi Thìn sẽ dễ thành công, người làm việc trong ngành nghề nào cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, tài vận của người tuổi này vượng hơn thấy rõ. Những nỗ lực của họ trong quá khứ giờ đã được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương sẽ ký được hợp đồng. Người làm kinh doanh thì trúng vận đỏ, doanh thu lên đáng kể.

Đúng 15h chiều mai (16/9), Cát Tinh 'mở đường', Thần Tài 'bảo kê' cho trúng độc đắc, 3 con giáp 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', vận trình rải đầy tiền, tha hồ 'ngồi chơi xơi nước' đến hết năm - Ảnh 1
Theo tử vi, chiều mai sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Thìn khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, người cầm tinh con giáp tuổi Tuất thường có số mệnh khá tốt. Họ là những người có chỉ số EQ và IQ cao, giỏi giao tiếp xã hội và sống chân thành. Người tuổi này rất độc lập và có tham vọng, một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ theo đuổi đến cùng.

Họ dám thử thách bản thân và không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ. Đó cũng là lý do người tuổi này thường đạt được thành công trong sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bước sang chiều mai, vận trình của người tuổi Tuất sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Ngay trong chiều mai, người tuổi Tuất có thể gặp được vận may gõ cửa, được quý nhân giúp đỡ, phúc khí tràn đầy. Công việc của họ sẽ thêm nhiều phần hanh thông, có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu là con giáp hiền lành, dễ tính và quảng giao. Họ được biết đến là những con giáp có ngoại hình đẹp, quyến rũ và hấp dẫn hơn người. Người tuổi Dậu khá tốt bụng và hiền lành, khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Dậu thường sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Chiều mai, người tuổi Dậu phúc lộc hơn người, công việc, sự nghiệp hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Trong thời điểm này, họ có duyên đầu tư kinh doanh. Các khoản đầu tư trước đây của người tuổi Dậu sẽ sinh lời và mang về cho họ nguồn thu nhập tốt.

Người tuổi Dậu làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt trong công việc. Thời gian tới, họ được cấp trên tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Đúng 15h chiều mai (16/9), Cát Tinh 'mở đường', Thần Tài 'bảo kê' cho trúng độc đắc, 3 con giáp 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', vận trình rải đầy tiền, tha hồ 'ngồi chơi xơi nước' đến hết năm - Ảnh 2
Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu là con giáp hiền lành, dễ tính và quảng giao. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi ngày mai 3 con giáp trúng độc đắc con giáp có tiền

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 32 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 32 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 32 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả