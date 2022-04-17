Đúng 15 ngày tới, được bề trên thương yêu, quý nhân nuông chiều, thần tài rót lộc vào nhà nên ngày càng khấm khá, chắc chắn sẽ tự làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 15:00

15 ngày tới này 3 con giáp có tên sau còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. Khi những mối làm ăn mở ra, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ ập đến với bạn.

Tuổi Mùi

Năm 2022 là 1 năm khá may mắn với tuổi Mùi, nhất là những người làm kinh doanh. Họ sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ.

Tuy nhiên, dù làm trong lĩnh vực nào thì bản mệnh này cũng dễ gặp được quý nhân, được hỗ trợ từng đường đi nước bước, mọi công đoạn đều trở nên hanh thông, suôn sẻ.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi có 15 ngày tới may mắn nhất, đó là tháng 5, tháng 6 và tháng 1. Đây là những tháng mà tuổi Mùi đạt được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, thu nhập ngày một cao, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc.

Đặc biệt,15 ngày tới còn được cho là thời điểm vô cùng thích hợp để tuổi Mùi làm những việc lớn trong đời họ, ví dụ như kết hôn, mua nhà hoặc mua xe. Trong khi đó, tháng 6 và tháng 12 âm bị coi là những tháng kém thuận lợi, không nên thực hiện các dự án quan trọng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn giữ được sự hăng hái, năng động trong công việc suốt cả tuần này. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào.

 

15 ngày tới là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân.

 

Đúng 15 ngày tới, được bề trên thương yêu, quý nhân nuông chiều, thần tài rót lộc vào nhà nên ngày càng khấm khá, chắc chắn sẽ tự làm đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

Bên cạnh đó, con giáp phát tài 15 ngày tới này còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. Khi những mối làm ăn mở ra, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ ập đến với bạn.

Từ cuối tháng 4 trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

 

Tuổi Thìn

Không dịu dàng, nhu mì như tuổi Sửu, đa phần phụ nữ tuổi Thìn đều có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn theo đuổi sự giàu có, quyền lực. Sinh ra trong năm Rồng, được thừa hưởng số mệnh cao quý, nữ nhân tuổi Thìn làm gì cũng rất uy nghiêm khiến nhiều người phải nể phục. Song, họ cũng rất biết mình biết ta nên không bao giờ ỷ lại mà ngày càng nỗ lực để được công nhận nhiều hơn.

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Thìn 15 ngày tới sẽ lên tầm cao mới. Càng nỗ lực cố gắng trong cuộc sống thì họ sẽ càng gặt hái được nhiều thành công dẫn đến tiền bạc cũng dư dả, nếu không thì cũng đủ đầy không thiếu thứ gì. Giai đoạn hậu vận, không ít phụ nữ tuổi Thìn công thành danh toại, càng làm việc càng giàu có.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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