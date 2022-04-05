Đúng 15 ngày cuối tháng 4/2022, Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp này tiền vào như nước, tình duyên nở hoa

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 17:44

Rũ bỏ bùn đất của những ngày đầu năm 2022, đến 15 ngày cuối tháng 4, bộ 3 con giáp này sẽ lộc khí ngất trời, tiền vào ào ào như nước.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý chưa bao giờ trông chờ vào mưa thuận gió hòa. Họ thường gặp may mắn trong cuộc sống nhưng điều này không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là vì con giáp tuổi Tý có rất nhiều bạn bè và giữ được thái độ lạc quan, hy vọng vào điều tốt lành có thể đến bất cứ lúc nào.

Theo tử vi học, 15 ngày cuối tháng 4, người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tý làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Bước vào thời điểm này, những công việc trước đó gặp nhiều khó khăn thì đến lúc hanh thông và thu được nguồn tài chính dồi dào. Người tuổi Tý có thể có được nhiều hợp đồng kinh doanh ký kết thu lợi nhuận, hoặc đón khoản tiền thưởng 'khủng' cho sự cố gắng bấy lâu của bản thân.

Đúng 15 ngày cuối tháng 4/2022, Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp này tiền vào như nước, tình duyên nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi sẽ nắm được phần lớn vận may của mình vào tháng 4. Họ sẽ có thể vượt qua khủng hoảng hết lần này đến lần khác ở trạng thái tốt nhất. Dù áp lực cuộc sống tương đối cao nhưng người tuổi Hợi vẫn có thể hạ cánh thuận lợi và bình an vô sự trong 15 ngày cuối tháng 4. Họ cũng không gặp quá nhiều vấn đề phải lo lắng hay tổn thất gì từ cuối tháng 4 trở đi.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Hợi có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Đây là tháng cực kỳ may mắn 'làm tới đâu sinh tiền tới đó', hoạch tài không ngừng tăng tiến, thu nhập của bản thân nhiều tín hiệu khởi sắc.

Đúng 15 ngày cuối tháng 4/2022, Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp này tiền vào như nước, tình duyên nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sẽ mở ra một tháng mới đầy tài lộc. Phong độ trong lĩnh vực sự nghiệp của họ đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Con giáp tuổi Mão được kỳ vọng sẽ gặp được những người "đồng đội" tốt trong 15 ngày cuối tháng 4 này.

Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

15 ngày này cũng là thời điểm 'gặt hái tiền bạc' của người tuổi Mão. Ngoài công việc chính, người tuổi này may mắn tìm được các phương thức kiếm ra những khoản tiền lớn. Đầu tư, bỏ vốn vào công việc gì người tuổi này nhanh chóng thu hồi, đặc biệt con số lãi còn tăng lên gấp nhiều lần.

Đúng 15 ngày cuối tháng 4/2022, Thái Âm chiếu mệnh, 3 con giáp này tiền vào như nước, tình duyên nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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