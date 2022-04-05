3 tháng cuối năm 2022, Thần Tài phù hộ 3 con giáp này ngồi chơi cũng có tiền, cơ hội đổi đời chỉ trong 1 đêm

Bước vào 3 tháng cuối năm 2022 vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển.

Công việc có tiến triển mới, những kế hoạch và mục tiêu được đặt ra từ trước sẽ vận hành trơn tru, kéo theo mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi. Thời gian tới tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố khiến tài vận của họ sẽ được cải thiện đáng kể.

Với những người làm công ăn lương, họ sẽ thăng tiến nhanh chóng trong thời điểm này là bởi vì người tuổi Sửu giữ luôn có tinh thần học hỏi và luôn phấn đấu không ngừng, bằng cách áp dụng toàn bộ các kiến thức đã học vào công việc để khẳng định năng lực của bản thân, gây ấn tượng mạnh với cấp trên. Còn với những người kinh doanh, buôn bán được những cát tinh phù trợ nên khiến công việc được thúc đẩy thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang 3 tháng cuối năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Người tuổi Tuất có bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà họ luôn được Thần Phật che chở và bảo vệ, làm gì cũng gặp may mắn và thuận lợi. Nhờ vậy mà con đường tài lộc của họ cũng sáng sủa hơn hẳn so với những năm trước. Ngoài công việc hiện tại là nguồn thu nhập chính, tuổi Tuất còn có thêm một vài nguồn thu khác từ những công việc làm thêm, hay các nguồn đầu tư khác, mang tới cho bản mệnh thêm một số nguồn tiền ổn định.

Trong 3 tháng cuối năm này tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ, đặc biệt có người còn tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, giàu có không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhâm Dần được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Do đó 3 tháng cuối năm này công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Đường tình duyên của con tuổi Ngọ trong 3 tháng cuối năm 2022 này khá may mắn, do nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với những người còn độc thân dễ gặp được người ưng ý. Với các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò và đang có ý định tính đến chuyện kết hôn thì hai người nên tiến hôn lễ vào nửa đầu năm thì như vậy thì mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tuổi Ngọ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Ngay đầu tháng 10, sự nghiệp tuổi Ngọ sẽ có bước tiến triển bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương, không những được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều trọng trách mà còn tìm được cơ hội thăng quan tiến chức, thậm chí là tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm