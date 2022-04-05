Tháng 5/2022, vận xui đeo bám, THÁI TUẾ chặn đứng con đường TÀI LỘC, 3 con giáp nên cẩn trong trước sau, làm gì cũng phải cân nhắc

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 12:42

Trong tháng 5/2022, 3 con này phải cẩn thận đề phòng để có một năm suôn sẻ hơn.

Tuổi Sửu

Chia buồn với tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo tháng 5/2022. Bản mệnh hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm.

Tuổi Sửu cũng phạm vào cung Thái Âm nên phải đề phòng vào tháng 5. Tài lộc năm nay sa sút, gặp chuyện không như ý về nhiều mặt như công việc, học hành, phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.

Những người sinh năm Sửu rất có chí tiến thủ. Bản mệnh không ngại đối diện với khó khăn tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà trong tháng 5 các kế hoạch của con giáp này không đạt được kết quả cao. Đối với tuổi Sửu công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian giải quyết. Chính vì vậy, mọi việc giậm chân tại chỗ và tiền lương cũng khó mà tăng lên.

Tháng 5/2022, vận xui đeo bám, THÁI TUẾ chặn đứng con đường TÀI LỘC, 3 con giáp nên cẩn trong trước sau, làm gì cũng phải cân nhắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mão thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai. Trên phương diện tài lộc, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết.

Người cầm tinh con Mèo nên chú ý tài sản, dễ bị phát sinh chi phí lớn, nên chú ý quản lý tài chính hợp lý, tốt nhất nên giữ tài khoản và cũng nên tích cực trong sự nghiệp của mình.

Trong lúc các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, con giáp này sẽ phải tìm cách cân đối tài chính. Hãy nhớ rằng đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Tháng 5/2022, vận xui đeo bám, THÁI TUẾ chặn đứng con đường TÀI LỘC, 3 con giáp nên cẩn trong trước sau, làm gì cũng phải cân nhắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường thích tự ý làm mọi việc theo ý của mình, không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là nhất ấy mà nhiều khi, bạn tự đẩy mình vào rắc rối.

Trong tháng 5 này, người cầm tinh con cọp cũng sẽ phạm phải Thất Sát, những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày có thể tăng lên, giao tiếp giữa các cá nhân cũng gặp nhiều rắc rối, tình cảm thậm chí có nguy cơ rắc rối bởi những kẻ phản diện.

Tử vi tháng 5/2022 cho biết, hầu hết các phương diện trong cuộc sống của Dần đều không mấy khởi sắc. Chính vì vậy, người tuổi Dần làm ăn kinh doanh nên thay đổi những tư duy theo lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau. Bản mệnh không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu thập từ công việc chính. Đặc biệt, trong năm nay tuổi Dần sẽ có tranh chấp liên quan đến tiền bạc.

Tháng 5/2022, vận xui đeo bám, THÁI TUẾ chặn đứng con đường TÀI LỘC, 3 con giáp nên cẩn trong trước sau, làm gì cũng phải cân nhắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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