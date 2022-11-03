Đúng 12h02p ngày mai 4/11/2022: TAM HỢP nâng đỡ, QUÝ NHÂN dẫn đường, 3 con giáp bước sang trang mới, vận trình rực rỡ, tiền tài lên hương, từ nay giàu sang phú quý, đổi đời lên tiên

Xem tử vi hàng ngày 4/11/2022, người tuổi Tý sẽ có một ngày thứ 6 vô cùng thuận lợi dưới sự trợ mệnh của cục diện Tý Hợi Tương Hội. Bản mệnh không khó để ghi dấu ấn của mình trong mắt mọi người xung quanh. Bạn cứ từng bước chạm tay vào những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó mà không gặp phải trở ngại gì quá lớn.

Tình cảm như ý, Tuổi Tý đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Sửu thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến với bạn trong khoảng thời gian này, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do.

Tình cảm như ý, Tuổi Tý đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng ngày mai Thứ 6 04/11/2022, vận trình của Tuổi Mão ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì ngày mai sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Mão mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện khá nhiều. Có vẻ như chế độ ăn uống sinh hoạt rèn luyện cơ thể đã mang lại cho bạn những thành quả bước đầu rồi. Hãy tiếp tục duy trì nhé.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Mão mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hợi Mão Bán Hợp, mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Sửu trong ngày 4/11/2022 này. Dù bạn vẫn ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm thì đều sẽ đón nhận được những tin vui thi cử đỗ đạt hay hợp đồng ký kết thành công.

Chính Tài là lời đảm bảo về tài chính cho tuổi Sửu trong ngày. Con giáp này tưởng chẳng quan tâm đến điều gì nhưng thực ra làm việc đâu ra đó, rất có trách nhiệm với công việc của mình. Bản mệnh có được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, không phải bươn chải vất vả quá mức.

Đường tình duyên khá thuận lợi. Vợ chồng hòa hợp, không còn mâu thuẫn, hiểu lầm gì với nhau. Đôi bên đã tìm được tiếng nói chung, cùng nhau gây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu còn độc thân, bản mệnh cũng có cơ hội làm quen với nhiều người khác phái.

Đường tình duyên khá thuận lợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo