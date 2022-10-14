Đúng 10h sáng nay (14/10), Thần Phật “sủng ái”, sao Hầu Vương chiếu mệnh, 3 con giáp “cửa trước đón lộc, cửa sau đón vàng”, tiền tài ùa vào nhà như thác lũ, gia đạo đại cát đại lợi đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 05:53

Đúng sáng nay, sao may mắn chiếu rọi khiến 3 con giáp sau gặp được nhiều điều may mắn, vàng bạc thi nhau chạy về trước cửa nhà, tiêu không hết, đếm không xuể.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn có số mệnh phú quý, tuy nhiên vì chưa gặp được may mắn nên họ không thành công như mong đợi. 

Trong sáng nay, vận may của tuổi Ngọ đáng được chú ý hơn tất cả, đặc biệt tài vận tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, không những thế họ còn có cơ hội làm giàu, tạo dựng được sự nghiệp riêng. 

Tuổi Ngọ vốn có nhiều tham vọng, họ mạnh mẽ và không bao giờ sợ thất bại. Vì vậy, họ luôn nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng hơn nhiều người để đạt được điều mà mình mong muốn. Bề ngoài tuổi Ngọ có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong họ rất tình cảm và biết chăm sóc người khác. 

Ưu điểm của tuổi Ngọ chính là sự lạc quan, tích cực và điều này đã giúp họ sớm làm giàu trong cuộc sống. Dự kiến, sáng nay tuổi Ngọ sẽ kiếm được số tiền lớn, đủ để họ sống dư dả đến vài năm sau, muốn gì được nấy, không sợ túng thiếu, khó khăn.

Đúng 10h sáng nay (14/10), Thần Phật “sủng ái”, sao Hầu Vương chiếu mệnh, 3 con giáp “cửa trước đón lộc, cửa sau đón vàng”, tiền tài ùa vào nhà như thác lũ, gia đạo đại cát đại lợi đến hết năm - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Ngọ vốn có số mệnh phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn hết lòng vì công việc. Tuổi Tỵ không sợ khó khăn, thử thách, đối với họ, mọi sự thất bại đều là bài học quý giá giúp họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên đường xây dựng cuộc sống sung túc ấm no. 

Thời gian vừa qua, con đường tài vận và sự nghiệp của tuổi Tỵ không mấy suôn sẻ, nhưng vì họ là những người có bản lĩnh, có tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước nên đã tự trấn an bản thân mình. Tuổi Tỵ không quá tham vọng, họ tin rằng chỉ cần mình hết lòng cố gắng thì trước sau gì cũng sẽ thành công. 

Tử vi học có nói, vào 10h sáng nay, vận may sẽ tìm đến tuổi Tỵ. Dù trước đó họ có khó khăn thế nào thì trong sáng nay, mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm xuôi. Không những thế, đây cũng là thời điểm khổ tận cam lai của tuổi Tỵ, họ sẽ bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp và nhiều hy vọng hơn. Nếu may mắn, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội làm giàu và tài sản sẽ tăng vọt vào cuối năm.

Đúng 10h sáng nay (14/10), Thần Phật “sủng ái”, sao Hầu Vương chiếu mệnh, 3 con giáp “cửa trước đón lộc, cửa sau đón vàng”, tiền tài ùa vào nhà như thác lũ, gia đạo đại cát đại lợi đến hết năm - Ảnh 2
Trời sinh tuổi Tỵ vốn là những người chăm chỉ, siêng năng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng sáng nay họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Mùi bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Mùi sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Cuộc sống của tuổi Mùi bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Về đường tình duyên, người còn độc thân sẽ tìm được ý trung nhân của mình vào 10h sáng nay, hãy thường xuyên tụ họp cùng bạn bè nhé, biết đâu bạn sẽ tìm được “nửa kia” đấy! Bên cạnh đó, những ai đã có gia đình thì sáng nay cũng là thời gian êm ấm và hạnh phúc. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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