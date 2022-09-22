Đúng 10h sáng mai (23/9), Trời thương Phật độ, ban phát vô vàn "ngọc ngà châu báu", 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, "tài nhiều hơn sông, lộc cao hơn núi", mua nhà lầu siêu xe là "chuyện nhỏ"

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 11:33

Sáng mai, 3 con giáp sau tha hồ vun vén của cải Trời cho, từ đây "một bước lên mây" ai ai cũng ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn vào ngày mai. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi chính thức khổ tận cam lai, cuộc sống đang dần có những chuyển biến tích cực. Chỉ cần tuổi Hợi tiếp tục giữ vững tâm thế, không ngừng nỗ lực và cố gắng thì việc gì cũng thành công.

Người tuổi Hợi vốn đầy đam mê, quyết tâm và kiên trì, nếu không thành công thì không bao giờ dừng lại, chỉ cần nỗ lực thì những cố gắng gần đây của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt, tuổi Hợi có khả năng mua nhà đổi xe, nếu tài khoản không có nhiều tiền thì ít nhất cũng có khoản đầu tư có thể sinh lời, chỉ cần không bỏ cuộc thì ước mơ nào cũng thành.

Đúng 10h sáng mai (23/9), Trời thương Phật độ, ban phát vô vàn 'ngọc ngà châu báu', 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, 'tài nhiều hơn sông, lộc cao hơn núi', mua nhà lầu siêu xe là 'chuyện nhỏ' - Ảnh 1
Người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn vào ngày mai. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Trong số những con giáp, tuổi Ngọ được xem là người biết nhìn xa trông rộng, họ chấp nhận khó khăn trắc trở với mong muốn được đền đáp xứng đáng vào sau này.

Người tuổi Ngọ không ngồi chờ thời mà luôn phấn đấu, tích cực để giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, ngày mai, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong ngày mai, đặc biệt là đúng 10h sáng, sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, tuổi Ngọ không những được thần tài chiếu cố mà còn được quý nhân phù trợ nồng hậu.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Tuổi Ngọ sẽ công thành danh toại, khó khăn cũ được giải quyết, ngoài ra cơ hội hoàng kim sẽ xuất hiện trước mặt, chỉ cần tuổi Ngọ vững tâm bước đến và nắm bắt thì cuộc sống sẽ thăng hoa.

Đúng 10h sáng mai (23/9), Trời thương Phật độ, ban phát vô vàn 'ngọc ngà châu báu', 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, 'tài nhiều hơn sông, lộc cao hơn núi', mua nhà lầu siêu xe là 'chuyện nhỏ' - Ảnh 2
Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong ngày mai, đặc biệt là đúng 10h sáng, sẽ gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân hầu hết là những người nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất kiên cường. Với họ, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, không có giới hạn nào là không thể chạm tới. Càng gặp khó khăn thì tuổi Thân càng có nhiều cơ hội chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình. 

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai vào lúc 10h sáng là lúc rất thuận lợi và hanh thông với họ, trong đó hầu như họ làm gì cũng thành công và có kết quả tốt. Đây là thời điểm vô cùng may mắn của họ, với vô số các cơ hội tốt để làm giàu, thậm chí là đổi đời. 

Đặc biệt, tuổi Thân không chỉ may mắn trong ngày mai, mà vận đỏ này còn kéo dài sang cả những tuần sau này. Đây được cho là lúc tuổi Thân động vào đâu cũng thấy tiền, vô cùng sung túc. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

"Ông hoàng xổ số" bám lấy không buông vào 15 ngày tới (23/9 - 7/10), 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, từ đây "phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông", vận trình dát vàng, mua nhà lầu siêu xe là chuyện "dễ ợt"

"Ông hoàng xổ số" bám lấy không buông vào 15 ngày tới (23/9 - 7/10), 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, từ đây "phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông", vận trình dát vàng, mua nhà lầu siêu xe là chuyện "dễ ợt"

15 ngày tới đây, 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp khiến ai cũng phải ngạc nhiên và ganh tỵ về sự may mắn này. Kể từ đây cuộc đời phất lên không điểm dừng, cuộc đời phía trước trải đầy hoa.

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