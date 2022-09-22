"Ông hoàng xổ số" bám lấy không buông vào 15 ngày tới (23/9 - 7/10), 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, từ đây "phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông", vận trình dát vàng, mua nhà lầu siêu xe là chuyện "dễ ợt"

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 05:23

15 ngày tới đây, 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp khiến ai cũng phải ngạc nhiên và ganh tỵ về sự may mắn này. Kể từ đây cuộc đời phất lên không điểm dừng, cuộc đời phía trước trải đầy hoa.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người có tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích ngao du đây đó và muốn tự do sáng tạo, không ràng buộc. Đa số người tuổi Sửu đều rất thông minh, nếu như họ được đặt trong môi trường năng động thì sẽ làm được rất nhiều việc và gặt hái được nhiều thành công. Trong cuộc sống, tuổi Sửu không sợ đối mặt với khó khăn, họ luôn mang trong mình tinh thần lạc quan, hướng ngoại và không ngừng nỗ lực, cố gắng để tạo được cuộc sống viên mãn nhất.

Tử vi học có nói, 15 ngày tới này, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân bất ngờ, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Sửu gầy dựng sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ được Thần Tài chiếu cố hết mực, tài vận dồi dào từ những nỗ lực trước đây của mình. Những ngày tới đây, tuổi Sửu tiếp tục có được cơ hội làm giàu, vạn sự hanh thông, mọi thứ trôi chảy giúp cuộc sống tuổi Sửu ngày càng muôn màu.

'Ông hoàng xổ số' bám lấy không buông vào 15 ngày tới (23/9 - 7/10), 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, từ đây 'phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông', vận trình dát vàng, mua nhà lầu siêu xe là chuyện 'dễ ợt' - Ảnh 1
Những ngày tới đây, tuổi Sửu tiếp tục có được cơ hội làm giàu, vạn sự hanh thông, mọi thứ trôi chảy giúp cuộc sống tuổi Sửu ngày càng muôn màu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có chí tiến thủ, luôn kiên định và không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Người tuổi Dần có sự kiên nhẫn mà không phải con giáp nào cũng có được, họ không ngừng nỗ lực, cố gắng bằng mọi giá để có thể xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc. Đa số những người tuổi Dần đều tạo dựng được cơ ngơi khi còn trẻ nhưng không quá thịnh vượng, tuy nhiên đến một giai đoạn nào đó, họ tìm được cơ hội tốt thì sẽ thăng hoa không ngừng.

Tử vi học có nói, trong 15 ngày tới đây, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Những kinh nghiệm khó khăn mà họ đã trải qua sẽ giúp họ có thêm sức mạnh và quyền lực. Từ lúc này, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời, xây dựng sự nghiệp ổn định, và đương nhiên tài vận sẽ hưng thịnh bất ngờ. Dự kiến thời gian tới, tuổi Dần nếu không giàu có thì cũng nắm được nhiều quyền lực trong tay, cuộc sống ổn định, viên mãn và phát triển không ngừng.

'Ông hoàng xổ số' bám lấy không buông vào 15 ngày tới (23/9 - 7/10), 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, từ đây 'phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông', vận trình dát vàng, mua nhà lầu siêu xe là chuyện 'dễ ợt' - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong 15 ngày tới đây, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia tử vi, đa phần người tuổi Thìn đều là những người lạc quan, tràn đầy năng lượng sống và đây là những yếu tố quan trọng giúp họ dễ thành công trong sự nghiệp. 15 ngày tới là những thời điểm thử thách ý chí và sức chịu đựng của họ ở mức độ cao nhất, từ các mối quan hệ cá nhân cho tới chuyện làm ăn. Chỉ cần kiên trì vượt qua giai đoạn này là những thành quả ngọt ngào nhất định không phụ họ.

Cụ thể, tử vi học có nói, 15 ngày tới, hầu như họ làm gì cũng đều có kết quả tốt, dự án nào cũng sẽ mang về doanh thu đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, sẽ có quý nhân xuất hiện, cho họ lời khuyên, đưa đường dẫn lối cho họ tới với thành công. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn tính cẩn trọng, khi vận may đang hưng thịnh, những người nào biết nắm bắt thời cơ và thử "liều" một lần sẽ có thể giàu có bất ngờ, đổi đời ngoạn mục.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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