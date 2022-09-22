Đúng ngày mai, thứ Sáu (23/9), “hung thần Thái Tuế phong sát”, 3 con giáp gặp tai ương khó hoá giải, tiểu nhân rình mò chờ thời cơ “đâm sau lưng”, tiền tài kém thuận lợi, sự nghiệp lẫn tình duyên dễ gặp trục trặc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 06:41

Vào ngày mai, 3 con giáp này bị hung thần Thái Tuế án ngữ, tiền bạc dễ bị thất thoát, công danh sự nghiệp cũng ảnh hưởng ít nhiều, cần cẩn trọng đủ đường.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai những người tuổi Dần sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc cũng như gặp phải những thách thức trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Do đó, để tránh những chuyện không hay, tuổi Dần được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, không đưa ra những quyết định vội vàng, liều lĩnh. Ngoài ra, họ cũng nên cố gắng tránh gây mâu thuẫn, năng làm việc tốt hay tham gia các sự kiện vui để tăng cường những nguồn năng lượng tích cực xung quanh mình.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (23/9), “hung thần Thái Tuế phong sát”, 3 con giáp gặp tai ương khó hoá giải, tiểu nhân rình mò chờ thời cơ “đâm sau lưng”, tiền tài kém thuận lợi, sự nghiệp lẫn tình duyên dễ gặp trục trặc - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai những người tuổi Dần sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc cũng như gặp phải những thách thức trong cả công việc lẫn cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, sự kiên cường chính là một ưu điểm nổi bật nhất của tuổi Mùi. Đừng bị vẻ ngoài nhẹ nhàng của họ làm bạn bị nhầm lẫn. Trong số 12 con giáp, họ là một trong những con giáp kiên nhẫn và có thể vượt qua khó khăn một cách xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, vào ngày mai, cũng giống như tuổi Dần, tuổi Mùi cũng có hạn Thái Tuế, do đó nên công việc, sức khỏe và các mối quan hệ của họ cũng bị ảnh hưởng phần nào. 

Tử vi học có nói, Thái Tuế chiếu rọi khiến sự nghiệp của tuổi Mùi có dấu hiệu đi xuống, buộc họ phải lao đao đối phó, thời gian sắp tới cũng là một khoảng thời gian thử thách với con giáp này. 

Đây là lúc mà người tuổi Mùi có thể nảy sinh mâu thuẫn những người xung quanh, đặc biệt là cấp trên và đồng nghiệp. Nếu không biết xử lý khéo léo, những mối quan hệ này có thể trở nên căng thẳng, thậm chí gây ra những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đến công việc và chuyện kiếm tiền của họ. Do đó, tuổi Mùi cần phải đặc biệt kín kẽ trong giao tiếp, không để kẻ khác có cớ "đâm sau lưng" họ. 

Ngoài ra, nếu có kế hoạch đầu tư, tuổi Mùi phải nghiên cứu thật kỹ, tuyệt đối không vì nóng vội một phút mà phải để bản thân chịu thiệt thòi về sau.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (23/9), “hung thần Thái Tuế phong sát”, 3 con giáp gặp tai ương khó hoá giải, tiểu nhân rình mò chờ thời cơ “đâm sau lưng”, tiền tài kém thuận lợi, sự nghiệp lẫn tình duyên dễ gặp trục trặc - Ảnh 2
Đây là lúc mà người tuổi Mùi có thể nảy sinh mâu thuẫn những người xung quanh, đặc biệt là cấp trên và đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là những người mà dù nam hay nữ thì đều toát ra một phong thái vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ. Trong họ vừa ẩn chứa sự bí ẩn, lại rất đáng tin cậy, được những người xung quanh yêu mến, tôn trọng.

Trong ngày mai, tuổi Thân cũng có hạn Thái Tuế, khiến họ phải đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Việc tuổi Thân thích ứng với những tình huống này ra sao sẽ quyết định tài vận của họ. Trong những việc liên quan đến tiền bạc và các mối quan hệ, hãy thận trọng suy tính, không cả nể, cũng không gây mâu thuẫn, hiểu lầm. Đặc biệt, tuổi Thân cũng nên tiết chế và cân đối lại việc chi tiêu, để không rơi vào tình trạng bấp bênh về tài chính.

Tử vi học có nói, tuổi Thân có sao xấu chiếu mệnh, cần cẩn trọng chuyện tiền nong để tránh hư hao, tổn thất. Bên cạnh đó, tốt hơn hết, tuổi Thân cũng cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Hãy kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn để có thể tiến tới những ngày tháng tươi sáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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