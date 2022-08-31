Đúng 10h ngày mai (24/8) Thần Tài điểm mặt 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 03:21

3 con giáp vốn được trời sinh là "ngôi sao may mắn" về tài lộc, đúng 10h ngày mai (1/9) 3 con giáp này còn thêm lộc trúng số lên đời thêm nữa "phúc cả đời".

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, đứng đầu về độ may mắn phải kể đến là tuổi Hợi, nhờ có được sự trợ giúp của cát tinh Thái Dương. Có thể nói, nhân duyên và vận quý nhân của tuổi Hợi rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ bạn vượt qua. Vì thế mà người tuổi Hợì có lợi thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Đặc biệt đúng 10h ngày mai (1/9) tuổi Hợi vô cùng may mắn trong việc liên quan đến đầu tư tài chính và có khả năng trúng số khá cao. Bạn sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, tình cảm mặn nồng thắm thiết.

Đúng 10h ngày mai (24/8) Thần Tài điểm mặt 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 1
Người tuổi Hợì có lợi thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình cởi mở, phản ứng nhanh nhẹn, thẳng thắn khẳng khái, nên được nhiều yêu mến. 

Từ giờ đến 10h ngày mai (1/9), đặc biệt là đúng 10h ngày mai cung mệnh của người tuổi Mão xuất hiện cát tinh chấn tọa nên vận thế rất tốt, tài vận phát triển nhanh chóng. Chỉ cần nắm được cơ hội, thì việc trở nên giàu có là điều dễ như “trở bàn tay” với con giáp này. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh có nhiều nguồn thu khác nhau, không phải trông cậy chỉ riêng 1 mối.

Công việc của bản mệnh đang khá thuận lợi. Ấn Quan trợ mệnh, tuổi Mão không cần phải tranh đấu quá nhiều mà có thể yên tâm thể hiện năng lực của mình qua công việc, từ đó được cấp trên công nhận và cất nhắc lên vị trí xứng đáng.

Đúng 10h ngày mai (24/8) Thần Tài điểm mặt 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 2
Chỉ cần nắm được cơ hội, thì việc trở nên giàu có là điều dễ như “trở bàn tay” với con giáp này. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Những cô gái cầm tinh con gà trong số mệnh có chữ “kim” nghĩa là vàng, trời sinh đã có nhân duyên không chia lìa được với tiền tài vật chất. Từ nhỏ họ đã là “ngôi sao may mắn” của cha mẹ, mang đến tiền tài và nhiều điều tốt lành cho gia đình.

Đúng 10h ngày mai (1/9), tuổi Dậu càng phát huy hơn nữa, không những giữ được tiền mà còn khiến cho tiền tài sinh sôi. Ngoài ra những cô nàng tuổi Dậu còn có sức tưởng tượng và sáng tạo cực kỳ mạnh mẽ, đây chính là tiềm năng để làm giàu. Yên tâm rằng nếu bạn là người tuổi Dậu thì bạn chẳng nghèo nổi đâu.

Đúng 10h ngày mai (24/8) Thần Tài điểm mặt 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 3
Những cô gái cầm tinh con gà trong số mệnh có chữ “kim” nghĩa là vàng, trời sinh đã có nhân duyên không chia lìa được với tiền tài vật chất. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

10 ngày đếm ngược, lễ 2/9 này có 3 con giáp gặt hái niềm vui tài lộc, giàu có vượt bậc, sớm trở thành phú ông/phú bà

10 ngày đếm ngược, lễ 2/9 này có 3 con giáp gặt hái niềm vui tài lộc, giàu có vượt bậc, sớm trở thành phú ông/phú bà

Top 3 con giáp gặt hái niềm vui tài lộc, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, Sắp tới đây sẽ là giai đoạn hoàng kim cho 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp ngày 24/8 3 con giáp trúng số #Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 50 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục