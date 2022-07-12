Đúng 10h ngày mai (13/07/2022), 'vận may kéo về', 3 con giáp được Quý Nhân nâng đỡ, may mắn về đường tài lộc, cả đời an nhàn dư dả, sự nghiệp bước sang trang mới, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 15:25

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h ngày mai, có tới 3 con giáp may mắn được Quý Nhân nâng đỡ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp có bước đột phá, vận trình hanh thông.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Dần cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhờ vậy mà trong môi trường nào, họ cũng dễ dàng gây thiện cảm với mọi người xung quanh và có thêm cho mình những mối quan hệ tốt đẹp để giúp đỡ mình sau này. 

Đặc biệt, con giáp này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại chuyển chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h ngày mai tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. 

Cụ thể, trong sự nghiệp sự nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt cuối cùng đã giúp cho Dần có được cơ hội thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Chưa hết, các dự án đầu tư của họ được quý nhân giúp đỡ tận tình nên hứa hẹn mang về khoản tiền khủng cho Dần trong tương lai. 

12 con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h ngày mai tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h ngày mai người tuổi Mão sẽ có nhiều điềm lành và may mắn.Mão vốn là mẫu người có tính cách hòa đồng, không thích đi gây chuyện, ở thế hòa bình nên cũng vì vậy trong thời gian này công việc của họ khá ổn định. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của cát tinh nên chắc chắn sẽ có sự đổi mới, thăng tiến trong đường công danh.

Về phương diện tài lộc của con giáp này được cho khá là rủng rỉnh. Họ rất biết cách giữ tiền, tiết kiệm vậy nên có 1 khoản kha khá. Và nếu định đầu tư hay kinh doanh thì năm nay là thuận đủ đường

Thời gian này, tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Bởi vậy nên con giáp này hãy tự tin đón nhận những tin tốt lành đến với mình nhé.

12 con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h ngày mai người tuổi Mão sẽ có nhiều điềm lành và may mắn.Mão vốn là mẫu người có tính cách hòa đồng, không thích đi gây chuyện, ở thế hòa bình nên cũng vì vậy trong thời gian này công việc của họ khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của con giáp này. 

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Ngoài ra trong kinh doanh, các hợp đồng đầu tư đều có bước tiến triển thuận lợi, làm việc trơn tru khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối. 

Thậm chí, chỉ cần họ làm theo những gì được chỉ dẫn, rất có thể sẽ mang lại nguồn thu dồi dào cho bản mệnh trong thời gian này. 

12 con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Ngoài ra trong kinh doanh, các hợp đồng đầu tư đều có bước tiến triển thuận lợi, làm việc trơn tru khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (13/7 - 17/7), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp cùng lúc có đủ, gia đình hạnh phúc ấm êm

Tử vi 5 ngày tới (13/7 - 17/7), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, giàu sang chẳng ai sánh kịp, bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp cùng lúc có đủ, gia đình hạnh phúc ấm êm

Tử vi 5 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài chỉ đích danh trúng số tiền tỷ, giàu sang chẳng ai sánh kịp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gia đình hòa thuận, hạnh phúc ấm no

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi tháng 7 Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch