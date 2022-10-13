Đúng 10h hôm nay (18/9 âm lịch): Thần Tài chiêu đãi, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đầy nhà, chính thức bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 05:10

Tử vi có nói, đúng 10h sáng 18/9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này vận trình vượng phát, tài lộc hanh thông.

Tuổi Tỵ

Đúng 10h sáng 18/9 âm lịch, người tuổi Tỵ làm ăn xuôi thuận, tài vận vô cùng vượng phát. Con giáp liên tiếp đón nhận những cơ hội phát tài mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ khiến người khác phải ghen tị. Ngoài ra sự nghiệp, tình cảm của Tỵ cũng vô cùng thuận lợi, con giáp này sẽ có cơ hội thoát kiếp "độc thân" nếu còn đang cô đơn. Vận trình đang lên, Tỵ hãy cố gắng gây nắm bắt cơ hội để xây dựng tương lai.

Với người làm công ăn lương, sự nghiệp có những dấu hiệu tiến triển đáng mừng cũng giúp tình hình tài chính có nhiều cải thiện. Mệnh chủ thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng thế mạnh sẵn có để giành lấy những thành quả xứng đáng. Đừng bỏ lỡ những chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm từ người bên cạnh nhé, bạn sẽ kiếm được 1 khoản thưởng nóng khá dư dả đấy nhé. Với người làm ăn thì tài lộc khởi sắc hơn. Bạn nhớ nắm bắt được thời cơ làm ăn phù hợp, không quá vất vả cũng vẫn kiếm được tiền đầy túi.

Đúng 10h hôm nay (18/9 âm lịch): Thần Tài chiêu đãi, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đầy nhà, chính thức bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Đúng 10h sáng 18/9 âm lịch, người tuổi Tỵ làm ăn xuôi thuận, tài vận vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 10h sáng 18/9 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Mão cũng khá ổn định khi Chính Tài cho thấy các nguồn thu nhập của con giáp này đang trên đà tăng tiến chứ không bị sụt giảm do tác động của tình hình thực tế. Với người làm ăn kinh doanh, cần hành động nhanh chóng hơn để không bỏ lỡ những thời cơ đến với mình. Công việc biến động theo chiều hướng tốt hay xấu lại tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận và thích nghi của bạn đến đâu. Hãy vận dụng hết những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của bản thân, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, biến thách thức thành cơ hội, đem lại lợi nhuận cho bản thân mình.
Với người làm công ăn lương, bằng vào nỗ lực của mình và cũng nhờ quý nhân luôn kề cận nâng đỡ, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công. Thiên Ấn cho thấy bản mệnh được trao cho cơ hội hóa dữ thành an bằng chính năng lực của mình, gây bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên về tiềm năng của bạn.

Đúng 10h hôm nay (18/9 âm lịch): Thần Tài chiêu đãi, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đầy nhà, chính thức bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Đúng 10h sáng 18/9 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Mão cũng khá ổn định khi Chính Tài cho thấy các nguồn thu nhập của con giáp này đang trên đà tăng tiến chứ không bị sụt giảm do tác động của tình hình thực tế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi có nói, đúng 10h sáng 18/9 âm lịch, người tuổi Dần có thể sẽ đạt được những bước đột phá lớn trên con đường công danh cũng như tài lộc của mình. Chính Quan tụ khí cho thấy, sau bao cố gắng thì con giáp này cũng có được vị trí mà mình mong đợi bấy lâu nay và chuyện tăng lương thưởng nóng chỉ còn nằm trong tầm tay. Thành quả hiện tại chứng tỏ con đường bạn đang đi hoàn toàn đúng đắn, hãy tự tin hơn nhé.

Bên cạnh những thành công gặt hái được, bạn nhớ mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm quý nhân trên đường phát triển. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu tiết kiệm và hợp lý nên mệnh chủ luôn giữ được một khoản tiền dư dả, không phải vay mượn ai.

Đúng 10h hôm nay (18/9 âm lịch): Thần Tài chiêu đãi, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đầy nhà, chính thức bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Tử vi có nói, đúng 10h sáng 18/9 âm lịch, người tuổi Dần có thể sẽ đạt được những bước đột phá lớn trên con đường công danh cũng như tài lộc của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10): 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn tài lộc, đạp ngay hố vàng

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10): 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn tài lộc, đạp ngay hố vàng

Vận trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc trong 3 ngày đầu tuần. Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 5 tử vi ngày 18/9 âm lịch 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 29 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 29 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 29 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng