Đúng 10 ngày tới ai xui mặc ai, 3 con giáp gặp DỮ hóa LÀNH, vận MAY ập đến như mưa đầu mùa, TÀI LỘC ào ạt chảy vào túi

Tâm linh - Tử vi 20/09/2021 07:31

3 con giáp gặp may mắn bất ngờ, có lộc trời ban trong thời gian tới.

Tuổi Tỵ

Năm 2021 thuộc năm hạn tam tai cuối cùng của người cầm tinh con Rắn, ẩn chứa đầy bão táp, mưu sự nhọc nhằn mà không chắc nên công cán gì. Vì vậy, đối mặt với nhiều biến động trong công việc, bản thân con giáp cũng có nhiều do dự, khó quyết. Tuổi Tỵ có thể sẽ có sự thuyên chuyển công tác đến miền đất khác, mang lại nhiều cơ hội khám phá, phát triển và địa vị lên một tầm cao mới. Ngoài ra, bản tính của bạn ngay cả khi không làm lãnh đạo, con giáp cũng cần làm chủ những ý tưởng, phần công việc của mình. Vì vậy, nếu cấp trên quá gò bó theo ý mình, tuổi Tỵ cũng sẵn sàng tìm kiếm một lãnh địa mới để thoả sức thể hiện tài năng, những sản phẩm độc đáo của bản thân.

con giap
Tỵ có thể sẽ có sự thuyên chuyển công tác đến miền đất khác, mang lại nhiều cơ hội khám phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi dự đoán đến cuối năm, người cầm tinh con Khỉ năm nay dễ có đại hỷ, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình. Đây chính là nguyên nhân quan trọng có thể dẫn đến sự thay đổi công việc của con giáp. Có thể do "theo người ấy về dinh", chuyển đến vùng đất mới sinh sống, tuổi Thân sẽ có sự thay đổi nơi làm việc, thậm chí thay đổi một chút tính chất công việc. Tuy nhiên con giáp may mắn đừng lo lắng, với bản tính nhanh nhạy, chăm chỉ, con giáp sẽ nhanh chóng thích nghi và vươn tới những tầm cao mới. Đôi khi còn được tặng một món tiền lớn trong tương lai không xa.

Tuổi Dần

Sự thay đổi công việc của con giáp này lại đến từ việc hợp tác. Sẽ có những thay đổi và điều chỉnh kinh doanh có thể xảy ra do hợp tác dự án. Một khía cạnh, có những chú Hổ vẫn đang phân vân lựa chọn đâu mới là con đường phù hợp của mình, băn khoăn mãi, rồi cũng phải đưa ra một phương hướng cụ thể và nỗ lực đi theo nó. Có thể trong năm 2021, nỗ lực ấy vẫn chưa được hồi đáp, nhưng tuổi Dần hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn họ sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Từ khóa:   xem tử vi tử vi may mắn con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công