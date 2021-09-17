3 con giáp sinh ra có số làm ĐẠI GIA, muốn nghèo cũng khó, QUÝ NHÂN vây quanh giúp đỡ phát tài nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 17/09/2021 09:15

3 con giáp này có số giàu sang, cuộc sống hưởng thụ về già không lo suy nghĩ.

Tuổi Dần

So với 12 con giáp, tuổi Dần được xếp vào danh sách những con giáp khiêm tốn nhất. Người tuổi Dần trong cuộc sống vô cùng nỗ lực, chịu khó, chăm chỉ, họ đã muốn có được điều gì thì phải phấn đấu bằng hết sức mình. Có được sự thành công, phần lớn là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, tự thân vận động. Những yếu tố bên ngoài chỉ là tác động nhỏ. Nói về độ kiên trì trong công việc, không ai có thể hơn được bản mệnh. Nhưng, họ lại rất khiêm tốn. Ít ai biết về thành quả trong công việc mà tuổi Dần đạt được. Hơn nữa, trong các mối quan hệ xã hội và với đồng nghiệp, họ không ngại đưa ra những lời ngợi khen, đánh giá tốt đối với người khác để động viên khích lệ tinh thần của đối phương. Điều này cũng giúp ích rất nhiều trong công việc và sự thành công của họ. Không bao giờ tự cho mình giỏi mà coi thường người khác, lúc nào cũng phải đánh giá cao đối thủ, đó là bí quyết thành công mà tuổi Dần ghi nhớ.

con giap
Dần được xếp vào danh sách những con giáp khiêm tốn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, không hề ngoa nếu nói tuổi Tỵ là tuổi khôn khéo nhất. Họ biết khi nào nên tôn người khác lên, đặt vị trí người đó cao hơn địa vị của mình, để đạt được đỉnh cao trong sự giao tiếp, làm ăn… Thêm nữa, tuổi Tỵ rất khôn khéo trong việc né tránh những phiền phức không đáng có, nên họ ít khi nào tự nói về bản thân để rước thêm họa không cần thiết. Họ sống khiêm tốn, khép kín, thậm chí là bí ẩn. Cho đến khi họ quá giàu, bạn cũng không biết họ đã kiếm tiền bằng cách nào, và ra làm sao, vì họ có bao giờ hé lời đâu. Thống kê cũng cho thấy, đa số người tuổi Tỵ giàu có từ rất sớm, rất trẻ, với nhiều loại hình công việc khác nhau, họ thuộc top những người đa tài và biết rõ bản thân cần làm gì từ khi còn rất trẻ. Họ ít khi gặp tình trạng chênh vênh, không biết làm gì, không biết bản thân thích gì như những người trẻ tuổi khác, nên họ thường thành công sớm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp giàu có nhưng lúc nào cũng rất khiêm tốn, họ luôn cố gắng kiếm tiền là bởi vì họ âm thầm nuôi mơ ước tự mình khởi nghiệp. Con giáp này biết rằng chuyện khởi nghiệp nào cũng sẽ dẫn tới hai kết quả, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Mà một khi đã thất bại rồi thì cho dù lúc đầu mình có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tất cả cũng sẽ đổ xuống sông xuống bể. Tử vi 12 con giáp cho rằng đây chính là lý do cho dù tuổi Hợi có kiếm được nhiều tiền cũng chẳng nói với ai, có dự định gì trong tương lai cũng ít chia sẻ với mọi người. Họ cho rằng dù hiện tại mình có tiền thì chẳng mấy chốc có thể cũng sẽ chẳng còn xu nào dính túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 17 ngày tới, trời đất giao hòa, 3 con giáp tạm biệt NGHÈO KHÓ, hốt hết của nả thiên hạ, TIỀN vô căng túi

Đúng 17 ngày tới, trời đất giao hòa, 3 con giáp tạm biệt NGHÈO KHÓ, hốt hết của nả thiên hạ, TIỀN vô căng túi

3 con giáp này chắc chắn đón tin vui trong thời gian tới, tiền của vây quanh trong 17 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi 17/9/2021 tử vi 17/9 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công