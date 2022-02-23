Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận may ào đến, tiền bạc theo chân, làm ăn khấm khá

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 08:00

Chỉ cần cố gắng thêm 10 ngày nữa thôi những con giáp này sẽ được Bồ Tát che chở mà đón nhận nhiều may mắn. Liệu bạn có nằm trong số đó không?

Tuổi Thân

Đúng 10 ngày tới, những người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn nhờ vào sự lanh lợi, thông minh và tài ăn nói khéo léo của họ. Không chỉ vậy, vào thời điểm này, Thân còn được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của bạn như cá gặp nước, bạn có nhiều cơ hội để thực hiện ý tưởng, kế hoạch của mình. 

Đặc biệt, những người làm ăn kinh doanh sẽ may mắn hơn cả. Tuổi Thân sẽ kí kết được những hợp đồng béo bở, hơn nữa sức mua của khách hàng cũng tăng lên, giúp bạn có một “mùa màng bội thu”. Điều này kéo theo tài vận tăng vọt, ước mơ thành hiện thực, mang đến cho họ những hy vọng mới, mọi việc suôn sẻ, không chừng sắp tới còn được thăng chức và tăng lương.

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận may ào đến, tiền bạc theo chân, làm ăn khấm khá - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới, những người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Bước vào năm 2022, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi có nói, 10 ngày nữa thôi, người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Bên cạnh đó, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong thời gian tới. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận may ào đến, tiền bạc theo chân, làm ăn khấm khá - Ảnh 2
Tử vi có nói, 10 ngày nữa thôi, người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường rất kiên nhẫn, đối xử tử tế với bạn bè, không mưu mô, năng động, có trách nhiệm, đôi bên, giản dị, rất khôn ngoan, có tài đầu tư và thu lợi tài chính dồi dào. Chỉ 10 ngày nữa, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống phi mã, về tài lộc, phú quý, gia đạo hưng vượng.

Thu hoạch kép trong tình duyên và sự nghiệp, quen biết và kết duyên với người mình yêu, tương lai trăm năm may mắn, trời sinh phú quý, tình cảm rất bền chặt, sự nghiệp nhất định sẽ có bước phát triển vượt bậc. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là hãy luôn giữ tinh thần tự tin, luôn hết mình với công việc, cuộc sống và cả tình yêu nữa nhé!

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, vận may ào đến, tiền bạc theo chân, làm ăn khấm khá - Ảnh 3
Chỉ 10 ngày nữa, con giáp tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Còn 7 ngày nữa thôi, lá số đổi đời điểm danh 3 con giáp này, vận đỏ như son, làm gì cũng được quý nhân chiếu cố

Còn 7 ngày nữa thôi, lá số đổi đời điểm danh 3 con giáp này, vận đỏ như son, làm gì cũng được quý nhân chiếu cố

Tử vi chỉ ra 3 con giáp này sẽ có vận số cực kỳ đỏ sau 4 ngày nữa, có thể yên tâm về một cuộc sống cực kỳ may mắn, hanh thông, tiền về ào ào, làm gì cũng có quý nhân đưa đường dẫn lối.

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