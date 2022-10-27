Đúng 10 ngày tới (28/10 - 6/11), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp đổi vận phát tài, sự nghiệp thành công vượt trội, tài lộc hanh thông, tiền về ngập két sắt

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 15:18

Tử vi 10 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn mở cửa đón gió tài lộc, phát tài phát lộc nhanh chóng, vận trình trải đầy vinh quang, vạn sự bình an.

Tuổi Dần

Theo sách tướng số - tử vi, tuổi Dần là mẫu người mạnh mẽ, tài năng. Họ cũng rất quyết đoán trong phán đoán tình hình và xử lý công việc. Ngoài ra, con giáp này còn có giác quan thứ 6 cùng tầm nhìn tốt, chính vì vậy họ cần tận dụng tốt những thế mạnh của mình để có được thành công trong tương lai. 

Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới đây, vận trình tài lộc của con giáp này không thiếu cơ hội làm giàu, tiền bạc rủng rỉnh, mang theo nhiều hy vọng đổi đời cho tuổi Dần. Họ đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm ăn buôn bán phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương cũng nhận được thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Không chỉ vậy chuyện làm ăn còn có cao nhân đắc đạo giúp đỡ, các dự án kinh doanh phát triển nhanh chóng giúp Dần thu về khoản tiền lớn. 

con giap 1
Tử vi dự đoán trong 10 ngày tới đây, vận trình tài lộc của con giáp này không thiếu cơ hội làm giàu, tiền bạc rủng rỉnh, mang theo nhiều hy vọng đổi đời cho tuổi Dần. Họ đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm ăn buôn bán phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu xưa nay luôn được đến rất hiền lành, chăm chỉ, chịu khó hơn người, họ biết nhìn xa trông rộng, từ sớm đã lên kế hoạch tích lũy, biết lo tính cho tương lai. Dù không có điều kiện kinh tế khá giả, cộng thêm thích sự thử thách nên Sửu nhờ sự tháo vát, thao lược và nỗ lực không ngừng nên dễ đạt được vinh quang trong sự nghiệp. Cũng nhờ có những đức tính tốt này mà họ đi đâu cũng được mọi người trân quý và giúp đỡ rất nhiều những lúc Sửu gặp khó khăn. 

Không cần biết khoảng thời gian vừa qua con giáp này gặp khó khăn ra sao, gặp chuyện xui rủi như thế nào. Bởi theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới, con đường hậu vận của tuổi Sửu sẽ vụt sáng, nhận mệnh Phượng Hoàng, thăng tiến vù vù, tiền tài ồ ạt, cuộc sống thăng hoa nhanh chóng. 

Thần Tài sẽ cho người tuổi Sửu lộc kinh doanh, buôn bán. Không chỉ lợi nhuận ngày càng tăng và tài vận cũng bùng nổ, bù đắp cho những chuỗi ngày vất vả mà họ phải trải qua. Ngoài ra một số người tuổi này còn có vận may độc đắc, trúng số tiền tỷ dễ như chơi. 

con giap 2
Không cần biết khoảng thời gian vừa qua con giáp này gặp khó khăn ra sao, gặp chuyện xui rủi như thế nào. Bởi theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày tới, con đường hậu vận của tuổi Sửu sẽ vụt sáng, nhận mệnh Phượng Hoàng, thăng tiến vù vù, tiền tài ồ ạt, cuộc sống thăng hoa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 10 ngày tới cho biết nhờ có Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn trong mọi chuyện. Tuổi Tuất sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày, người độc thân mạnh dạn trong việc mở lòng mình hơn, qua đó giúp họ có nhiều cơ hội để có được tình yêu trong thời gian này. 

Tuất còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, con giáp may mắn này không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra và tập trung trong mỗi quyết định được đưa ra là có được kết quả như mong đợi.

con giap 3
Tử vi 10 ngày tới cho biết nhờ có Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn trong mọi chuyện. Tuổi Tuất sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày, người độc thân mạnh dạn trong việc mở lòng mình hơn, qua đó giúp họ có nhiều cơ hội để có được tình yêu trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 3 ngày tới (28,29,30/10/2022), Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp ăn sung mặc sướng khiến người người ganh tị, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài lộc vượng phát

Liên tiếp 3 ngày tới (28,29,30/10/2022), Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp ăn sung mặc sướng khiến người người ganh tị, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài lộc vượng phát

Tử vi 3 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, làm gì cũng thành công rực rỡ, tài vận sắp tới may mắn đủ kiểu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi 10 ngày tới tử vi tháng 10 xem tử vi 2022 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc