Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (28/10/2022),3 con giáp sướng nhất thiên hạ, công danh cao chót vót, tài lộc chạm đỉnh, thành công đang đón chờ phía trước

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 11:35

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (28/10/2022) cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, vận trình dát vàng, tài lộc chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Sửu

Tử vi học cho biết người tuổi Sửu vốn là mẫu con giáp chăm chỉ, cần cù, chân thật, làm việc gì cũng đầy trách nhiệm. Trong công việc, Sửu luôn hết sức hết lòng để hoàn thành những công việc được giao nên luôn nhận được sự yêu mến, tin cậy của mọi người.

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây, những vận đen, xui xẻo thời gian trước đây của người tuổi Sửu sẽ dần được hóa giải, xóa bỏ. Sửu sẽ đón nhận những may mắn, tin vui từ công việc, cuộc sống, tình cảm và thu nhập. Nhờ vậy mà bạn không còn phải đau đầu lo lắng cho những chuyện cuộc sống trong thời gian tới. 

Đặc biệt đúng 11h trưa mai vận quý nhân hưng phát, con giáp may mắn này hứa hẹn làm bất cứ điều gì cũng thuận buồm xuôi gió, đầu tư hay kinh doanh gì cũng đều thu về không ít lợi nhuận.

con giap 1
Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây, những vận đen, xui xẻo thời gian trước đây của người tuổi Sửu sẽ dần được hóa giải, xóa bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Dần sẽ luôn tràn đầy năng lượng,con giáp làm gì cũng cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết do có sự thúc đẩy nhiệt tình từ Tam Hợp, ngay cả khi đối diện với nhiệm vụ khó khăn bạn cũng hứng khởi thực thi. 

Đặc biệt theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (28/10/2022) cho biết thành quả mà bạn nhận lại sau sự cố gắng của khoảng thời gian vừa qua là rất lớn nhưng đừng vì chiến thắng trước mắt mà tự cho mình quyền kiêu căng, như vậy sẽ tự đạp đổ chính mình mà thôi. 

Nếu có ai đó đang thầm dành tình cảm cho bạn và để lộ tín hiệu cho bạn biết thì bạn hãy mở lòng để người ấy mạnh dạn ngỏ lời. Còn với những ai đã yên bề gia thất thì cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn, vợ chồng yêu thương nhau hơn. 

con giap 2
Đặc biệt theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (28/10/2022) cho biết thành quả mà bạn nhận lại sau sự cố gắng của khoảng thời gian vừa qua là rất lớn nhưng đừng vì chiến thắng trước mắt mà tự cho mình quyền kiêu căng, như vậy sẽ tự đạp đổ chính mình mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn và giàu có nhất trong khoảng thời gian cuối năm 2022. Tuổi Hợi sinh ra đã sở hữu tư chất thông minh, hiền lành, đôn hậu. Tử vi cho biết đúng 11h trưa mai (28/10/2022) con đường hậu vận của Hợi sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi được thần linh chiếu cố, ban cho nhiều phước lành nên làm gì cũng suôn sẻ.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực, luôn muốn thành công. Chỉ cần nỗ lực chăm chỉ làm việc, con giáp may mắn này có thể tích lũy được một khoan kha khá, đủ để họ sống sung túc bên gia đình. Không những thế, vận may tứ phương hội tụ giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của tuổi Hợi và cả gia đình đều đi theo hướng tích cực.

con giap 3
Tuổi Hợi sinh ra đã sở hữu tư chất thông minh, hiền lành, đôn hậu. Tử vi cho biết đúng 11h trưa mai (28/10/2022) con đường hậu vận của Hợi sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi được thần linh chiếu cố, ban cho nhiều phước lành nên làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Kể từ ngày (29/10/2022), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp giàu có vượt trội, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, vận trình sắp tới vinh quang đủ đầy

Kể từ ngày (29/10/2022), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp giàu có vượt trội, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, vận trình sắp tới vinh quang đủ đầy

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 29/10/2022 cho biết, có tới 3 con giáp may mắn tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương thấy rõ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi thứ Sáu tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'