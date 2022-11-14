Đúng 10 ngày tới (24/11), ai khổ mặc ai, 3 con giáp may mắn đổi đời đổi vận, tiền nhiều đến mức thức trắng đêm để đếm cũng không xuể

Chính bản thân người tuổi Dần cũng có thể nhận ra rằng vận trình sự nghiệp của mình trong Đúng 10 ngày tới (24/11) khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được cải thiện.

Đây là thời điểm rất có lợi để bạn phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn. Chỉ cần không ngừng cố gắng, cấp trên cũng chính là quý nhân sẽ nhìn ra khả năng của bạn và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn.

Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Dần cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với bản mệnh để công việc được hoàn thành nhanh chóng hơn, giúp đôi bên cùng có lợi.

Tóm lại, chẳng điều gì có thể cản được bước chân thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tin tưởng vào bản thân và hướng tới mục tiêu nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 10 ngày tới (24/11) những người tuổi Thân là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Những người tuổi Thân nếu đang làm kinh doanh buôn bán thì càng trở nên thăng hoa phát tài tiền bạc, các hợp đồng khách hàng lớn tự tìm đến khiến cho người tuổi Thân càng trở nên giàu có.

Với người làm công ăn lương thì càng nỗ lực càng trở nên phát tài giàu có, được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên vị trí mới.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

May mắn và thử thách đan xen nhưng Hợi đừng quá bận tâm. Bởi lẽ, chỉ cần điềm tĩnh giải quyết những khúc mắc trong công việc, cuộc sống Hợi sẽ lại làm chủ thời cuộc, gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp.

Sách tử vi con giáp có nói, con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, phúc lộc song toàn trong 10 ngày tới. Nằm ngửa mà ăn, tiền chất chật nhà, ấm êm hạnh phúc chính là phúc phần trời cho con giáp này.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm