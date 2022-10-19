Đúng 10 ngày cuối tháng 10, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền từ trên trời rơi xuống, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 23:14

Có 3 con giáp cực kỳ may mắn lội ngược dòng, lấy lại phong độ trong 10 ngày cuối tháng 10, tài khoản nhảy số liên tục.

Tuổi Hợi

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Hợi có một túi tiền rủng rỉnh trong 10 ngày cuối tháng 10. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Hợi vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Trong 10 ngày cuối tháng 10, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị. Vẫn có điềm bị tiểu nhân ghen ăn tức ở đấy nhưng bạn đừng có lo lắng. Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn.

Đúng 10 ngày cuối tháng 10, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền từ trên trời rơi xuống, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 10, thời cơ đến, Hợi được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết người tuổi Mão rất kiên trì và kiên định khi hoàn thành một việc nào đó. Cho dù gặp trở ngại lớn đến đâu thì họ vẫn sẽ tập trung sức lực và trí tuệ để giải quyết bằng được. Nhờ vậy mà người tuổi Mão gặt hái được không ít thành tựu.

Mão không còn phải bận rộn, áp lực hay gặp nhiều khó khăn, rắc rối nữa. Trong 10 ngày cuối tháng 10, những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần.

Nhờ vậy mà Mão có động lực làm việc hơn, gặt hái càng nhiều thành công hơn. Đặc biệt là trong những ngày cuối tháng vận trình của Mão thăng hoa.

Đúng 10 ngày cuối tháng 10, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền từ trên trời rơi xuống, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá - Ảnh 2
Trong 10 ngày cuối tháng 10, những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp vượng tài lộc trong 10 ngày cuối tháng 10. Con giáp này cũng đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình. Con giáp này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. 

Bản mệnh cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi nỗi niềm với bản mệnh. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới.

Sắp tới, Tý kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh rộng mở. Càng về cuối tháng, Tý càng dễ nói lời tạm biệt với khó khăn, sẽ không phải lo lắng quá nhiều tới cơm ăn áo mặc.

Đúng 10 ngày cuối tháng 10, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tiền từ trên trời rơi xuống, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá - Ảnh 3
Tuổi Tý là một trong những con giáp vượng tài lộc trong 10 ngày cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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