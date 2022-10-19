Nửa cuối tháng 10, 3 con giáp 'chạy nước rút' về đích, có căn phú quý, chạm ngưỡng giàu sang khó ai sánh bằng

Tử vi nói rằng, nửa cuối tháng 10, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống ngày một rực rỡ. Con giáp này dù gặp phải khó khăn trong công việc thì cũng có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua.

Tuổi Tuất có tính cách kiên định, thẳng thắn. Con giáp này không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bản mệnh là người chăm chỉ, chịu khó, luôn đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc.

Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ năm nay có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong nửa cuối tháng 10.

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Con giáp tuổi Tỵ có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong nửa cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các bạn thuộc con giáp Mão, yêu bằng trái tim, không thủ đoạn với nhau, không ngại khó, ngại mệt, dễ trở thành ngôi sao chói lọi trong mắt mọi người, hiền lành tốt bụng, tính tình rất ổn định, luôn có danh lợi.

Trong nửa cuối tháng 10, con giáp Mão sẽ “lên đỉnh” phúc lộc, phúc thọ, phú quý, tích lũy tài sản nhanh chóng. Đặc biệt, cuộc sống bình an hạnh phúc, bớt phiền phức, tiền tài vào nhà sung túc. Chỉ cần làm kinh doanh kiên trì, nhất định sẽ đạt được thành quả. Tuổi Mão cũng thích hợp với một số khoản đầu tư. Ví dụ, đầu tư vào bất động sản có thể khiến giá trị của họ tăng vọt gấp nhiều lần. Họ có của cải và vận may.

Trong nửa cuối tháng 10, con giáp Mão sẽ “lên đỉnh” phúc lộc, phúc thọ, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo