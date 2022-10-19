Nửa cuối tháng 10, 3 con giáp 'chạy nước rút' về đích, có căn phú quý, chạm ngưỡng giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 14:35

Tử vi nói rằng vận trình của 3 con giáp này nửa cuối tháng 10 phát triển rực rỡ, làm ăn suôn sẻ hơn so với giai đoạn trước đó.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tính cách kiên định, thẳng thắn. Con giáp này không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bản mệnh là người chăm chỉ, chịu khó, luôn đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc.

Tử vi nói rằng, nửa cuối tháng 10, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống ngày một rực rỡ. Con giáp này dù gặp phải khó khăn trong công việc thì cũng có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua.

Vận may đến bất ngờ, tuổi Tuất cần chú ý nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn, gia tăng nguồn thu nhập.

Nửa cuối tháng 10, 3 con giáp 'chạy nước rút' về đích, có căn phú quý, chạm ngưỡng giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Nửa cuối tháng 10, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống ngày một rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ năm nay có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong nửa cuối tháng 10.

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Nửa cuối tháng 10, 3 con giáp 'chạy nước rút' về đích, có căn phú quý, chạm ngưỡng giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Con giáp tuổi Tỵ có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trong nửa cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các bạn thuộc con giáp Mão, yêu bằng trái tim, không thủ đoạn với nhau, không ngại khó, ngại mệt, dễ trở thành ngôi sao chói lọi trong mắt mọi người, hiền lành tốt bụng, tính tình rất ổn định, luôn có danh lợi.

Trong nửa cuối tháng 10, con giáp Mão sẽ “lên đỉnh” phúc lộc, phúc thọ, phú quý, tích lũy tài sản nhanh chóng. Đặc biệt, cuộc sống bình an hạnh phúc, bớt phiền phức, tiền tài vào nhà sung túc. Chỉ cần làm kinh doanh kiên trì, nhất định sẽ đạt được thành quả. Tuổi Mão cũng thích hợp với một số khoản đầu tư. Ví dụ, đầu tư vào bất động sản có thể khiến giá trị của họ tăng vọt gấp nhiều lần. Họ có của cải và vận may.

Nửa cuối tháng 10, 3 con giáp 'chạy nước rút' về đích, có căn phú quý, chạm ngưỡng giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Trong nửa cuối tháng 10, con giáp Mão sẽ “lên đỉnh” phúc lộc, phúc thọ, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc ngay chiều nay 19/10/2022, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, như hổ mọc thêm cánh, trong nhà nhiều tiền lắm của

Trúng số độc đắc ngay chiều nay 19/10/2022, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, như hổ mọc thêm cánh, trong nhà nhiều tiền lắm của

Ngay chiều nay 19/10/2022, 3 con giáp này được cát tinh chiếu rọi nên cuộc đời gặp nhiều may mắn, phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn tử vi nửa cuối tháng 10 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 40 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn