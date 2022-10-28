Đúng 10 giờ sáng mai (29/10/2022), vận trình bước lên tầm cao mới, 3 con giáp tài giỏi hơn người, kiếm tiền mỏi tay, tài lộc liên tiếp

Đúng 10 giờ sáng mai (29/10/2022), những người cầm tinh con chuột sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 giờ sáng mai (29/10/2022), cuộc sống tuổi Tuất từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều được nâng lên tầm cao mới. Đặc biệt, vận trình tài lộc trong thời gian tới sẽ có nhiều cải thiện bất ngờ. Từ đó, người tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội tốt trong công việc, ban đầu có chút khó khăn nhưng đây chính là "hũ vàng" mà tuổi Tuất không nên bỏ qua.

Đúng 10 giờ sáng mai (29/10/2022), tuổi Tuất có quý nhân và thần tài chiếu cố, chỉ cần nỗ lực và cố gắng không ngừng thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa chỉ trong tầm tay. Nhưng có một điều cần chú ý, trong quá trình mưu cầu tiền bạc phải theo đúng kế hoạch ban đầu, không được đi sai đường, phải đi từng bước, thận trọng và đặc biệt tăng cường đề phòng kẻo bị cám dỗ bởi tiểu nhân.