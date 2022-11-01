Đúng 1 giờ 1 phút ngày 2/11: 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 01:00

Danh sách những tuổi may mắn nhất sau 1 giờ 1 phút ngày 2/11, đi làm suôn sẻ, thắng lớn, gặp hung cũng hóa cát.

 

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Đúng 1 giờ 1 phút ngày 2/11: 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tuổi Tỵ

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Tỵ đã có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng và có bước tiến đầy hứa hẹn trong 1 giờ 1 phút ngày 2/11. Theo tử vi, chỉ số tổng thể của tuổi Tỵ tăng vọt. Về tình cảm, những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi.

Đúng 1 giờ 1 phút ngày 2/11: 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết, nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe đối phương, chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh tâm trạng tiêu cực. Về tài lộc, thu nhập có xu hướng tăng nhẹ, bản mệnh nên tập trung đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai. Về công việc, những khó khăn trước đó đều được giải quyết nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Về phương diện sự nghiệp, đường sự nghiệp của bản mệnh đang tiến triển khá hanh thông. Dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần con giáp này quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tháng này Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh là một tín hiệu tốt đẹp cho những nỗ lực của mệnh chủ. Công việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tác dụng đạt được cũng rất tốt. Bạn đang ngày càng khẳng định chắc chắn được vị thế của mình trong tập thể với những biểu lộ xuất sắc, từ đó hoàn toàn có thể yên cầu quyền hạn xứng danh hơn với mình một cách chính đáng.

Đúng 1 giờ 1 phút ngày 2/11: 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tay ôm tiền tỷ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, nhờ vậy mà con giáp này có động lực cố gắng mỗi ngày.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, 2 ngày (2 và 3 tháng 11) hứa hẹn những bước tiến lớn về tài lộc nói riêng và vận trình nói chung của những người thuộc 3 con giáp này.

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