Đúng 0h ngày 27/7: TOP 3 con giáp may mắn gọi tên, nhân đôi tài lộc, may túi ba gang đựng tiền, hưởng hết lộc trời ban, cải thiện vận số, tơ hồng trao tay

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 15:16

Những con giáp may mắn này cũng tha hồ đếm tiền sái tay, mua nhà sắm xe, được vô vàn tài lộc, cuộc sống khởi sắc trông thấy.

Tuổi Dần

Sách tử vi có nói, đúng 0h đêm nay, con giáp tuổi Dần sẽ dễ dàng trở thành con giáp giàu sang vô đối. Lộc lá ùa vào nhà, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên là lá số tử vi của Dần.

Tuổi Dần vì có được sự trợ giúp của quý nhân nên rất vượng, có lợi cho phát triển sự nghiệp. Trong công việc, luôn gặp được người giúp đỡ, được cấp trên trọng dụng, bạn bè đồng nghiệp yêu mến giúp đỡ nên có khả năng có cơ hội được đề bạt, tăng lương hoặc được thưởng.

Thời điểm này có thể gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công” của con giáp này. Không những tình cảm hạnh phúc viên mãn mà sự nghiệp, tài vận đều hanh thông hơn người. Đặc biệt việc kinh doanh của người tuổi Dần vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng trưởng không ngừng. Người tuổi Dần sẽ không phải đau đầu vì tiền trong tháng này nữa.

Đúng 0h ngày 27/7: TOP 3 con giáp may mắn gọi tên, nhân đôi tài lộc, may túi ba gang đựng tiền, hưởng hết lộc trời ban, cải thiện vận số, tơ hồng trao tay - Ảnh 1
Sách tử vi có nói, đúng 0h đêm nay, con giáp tuổi Dần sẽ dễ dàng trở thành con giáp giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi vào 0h đêm nay, những người tuổi Sửu sẽ được sao tốt chiếu mệnh, nên người tuổi Ngọ có cơ hội kiếm được khá nhiều tiền, cuộc sống thăng quan tiến chức, sẽ làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư, kinh doanh thì Sửu hãy bắt tay vào thực hiện ngay.

Tuổi Sửu sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, tuổi Sửu sẽ tài lộc vượng phát, hạnh phúc gõ cửa. Sang ngày mới, tuổi Sửu không phải lo lắng về vấn đề tài chính, tiền bạc dư dả.

Vận may sẽ chiếu cố tuổi Sửu, giúp họ giải quyết được những rắc rối. Không những thế, tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Sửu cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời ca và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước.

Đúng 0h ngày 27/7: TOP 3 con giáp may mắn gọi tên, nhân đôi tài lộc, may túi ba gang đựng tiền, hưởng hết lộc trời ban, cải thiện vận số, tơ hồng trao tay - Ảnh 2
Theo tử vi vào 0h đêm nay, những người tuổi Sửu sẽ được sao tốt chiếu mệnh, nên người tuổi Ngọ có cơ hội kiếm được khá nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ 0h đêm nay, sao may mắn bắt đầu chiếu tới, tẩu tán đi vận xui đeo bám bạn bấy lâu nay của con giáp tuổi Mùi khiến tài lộc tăng dần. Nếu bản thân nắm bắt tốt các cơ hội sau khi tính toán kỹ lưỡng thì vấn đề tài chính người tuổi Mùi không cần lo nghĩ.

Thời điểm này, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống của tuổi Mùi thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì từ giờ đến cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình.

Tài vận của tuổi Mùi bất ngờ tăng vọt. Dù trước đó gặp tai ương, sao hung tinh chiếu mệnh nhưng kể từ đây, tuổi Mùi sẽ làm ăn vô cùng mỹ mãn. Từ sự nghiệp đến tình duyên đều thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ vì tài khoản trong ngân hàng không ngừng tăng lên. 

Đúng 0h ngày 27/7: TOP 3 con giáp may mắn gọi tên, nhân đôi tài lộc, may túi ba gang đựng tiền, hưởng hết lộc trời ban, cải thiện vận số, tơ hồng trao tay - Ảnh 3
Thời điểm này, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống của tuổi Mùi thật sự bước sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tháng 8: 3 con giáp vượt qua nghịch cảnh, bứt phá ngoạn mục, tiền tài của cải liên tục ập tới, tạo đống gia tài đồ sộ

Tử vi tháng 8: 3 con giáp vượt qua nghịch cảnh, bứt phá ngoạn mục, tiền tài của cải liên tục ập tới, tạo đống gia tài đồ sộ

Những con giáp này đã biến khó khăn thành cơ hội, có cơ hội để cải thiện tài chính, thậm chí tiền bạc còn tự theo nhau đổ về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 31 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi