Đúng 0h ngày 13/07/2022, Ngọc Hoàng rót Lộc vào túi, 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, tiền bạc tràn vào ngập nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, sức khỏe ổn định, không lo ốm đau

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 18:33

Đúng 0h ngày 13/07/2022, có đến 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng rót Lộc vào túi, sự nghiệp thăng cấp nhanh chóng, tiền bạc tràn ngập lối đi trong nhà.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được biết đến là kiểu người rất thật thà, ngay thẳng, biết đối nhân xử thế. Tuất còn sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn mà không màng báo đáp. Cũng bởi vậy mà con giáp này dễ gặp được may mắn, phúc lộc dồi dào và dược nhiều người yêu mến dù ở trong bất kỳ môi trường làm việc nào đi chăng nữa. 

Theo tử vi 12 con giáp, 0h ngày 13/07/2022 tới đây, con đường tương lai phía trước của người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều điều may mắn. Công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, nhờ làm việc chăm chỉ nên họ đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng. Thậm chí, còn có cơ hội lên chức trong nay mai nếu tiếp tục duy trì được thành tích trên. 

Tuổi Tất làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được đối tác, bạn làm ăn uy tín. Nhờ làm việc nỗ lực, có tài, có tâm nên họ thu về nhiều thành quả, lại thêm các dự án đầu tư được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên thời gian này, bản mệnh chẳng còn phải lo nghĩ nhiều về chuyện kinh tế.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, 0h ngày 13/07/2022 tới đây, con đường tương lai phía trước của người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều điều may mắn. Công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, nhờ làm việc chăm chỉ nên họ đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, 0h ngày 13/07/2022 tới đây, người tuổi Dậu đúng là "số đỏ". So với khoảng thời gian vừa rồi, công việc làm ăn trong thời điểm này của Dậu sẽ phát triển ổn định hơn trước, có sự đổi mới tích cực, thời gian này  "tiền vào như nước" , bất kể làm gì cũng đều thuận lợi. 

Cụ thể, trong phương diện sự nghiệp những ai làm công ăn lương công việc ổn định, có quý nhân phù trợ nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Thương Quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi nên con giáp này, có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn mang về khoản tiền khổng lồ cho Dậu. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, 0h ngày 13/07/2022 tới đây, người tuổi Dậu đúng là "số đỏ". So với khoảng thời gian vừa rồi, công việc làm ăn trong thời điểm này của Dậu sẽ phát triển ổn định hơn trước, có sự đổi mới tích cực, thời gian này  "tiền vào như nước" , bất kể làm gì cũng đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh ra đã có vận quý nhân nên dù khó khăn, gian khổ đến mấy Dần cũng có thể vượt qua tất cả. Dám nghĩ lớn, dám ước mơ và không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê nên con giáp này  sẽ tha hồ nằm ngửa mà ăn, đeo vàng mỏi cổ.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian này con giáp tuổi Dần sẽ ngày càng vượng tài vượng lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ. Cụ thể, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối con giáp này hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cơ hội lên chức tăng lương. 

Đường tình duyên cũng tương đối thuận lợi khi người độc thân có được đối tượng theo đuổi và may mắn người ấy cũng có cảm tình với bạn. Còn đối với những ai đã có gia đình thì mọi chuyện đều suôn sẻ, mái ấm gia đình trọn vẹn, sức khỏe người thân đều khỏe mạnh. 

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, thời gian này con giáp tuổi Dần sẽ ngày càng vượng tài vượng lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Tài báo mộng về, 3 con giáp thay phiên nhau trúng số đổi đời, tài lộc vượng phát, muốn gì có đó, sự nghiệp 'chạm đỉnh của chóp', vận trình tương lai suôn sẻ, phát đạt

Đúng 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Tài báo mộng về, 3 con giáp thay phiên nhau trúng số đổi đời, tài lộc vượng phát, muốn gì có đó, sự nghiệp 'chạm đỉnh của chóp', vận trình tương lai suôn sẻ, phát đạt

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài báo mộng về trúng số đổi đời, tài lộc vượng phát, tiền về ngập nhà, tiêu pha thoải mái cũng không hết, sự nghiệp tương lai xán lạn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi ngày 13/7/2022 tử vi tháng 7 Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch