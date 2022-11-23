Đúng 0h đêm nay (mùng 1/11 âm lịch): Mệnh trời khó cưỡng, 3 tuổi thoát nghèo thành công, tài lộc đỏ rực như son, tháng mới hoan hỷ như mơ

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 06:46

Kể từ 0h đêm nay (1/11 âm lịch), ý trời đã định sẵn có 3 con giáp thoát khỏi Tam Tai, tiền bạc từ tìm tới cửa, cuối năm mọi sự đều hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Mão

Từ trước đến nay, tuổi Mão đã được biết đến là người có đầu óc nhanh nhạy và ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống, chính vì vậy mà chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn có thể kiếm được bộn tiền vào ngày mùng 1 đầu tháng 11 âm lịch.

Đúng 0h đêm nay (mùng 1/11 âm lịch): Mệnh trời khó cưỡng, 3 tuổi thoát nghèo thành công, tài lộc đỏ rực như son, tháng mới hoan hỷ như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn sẽ tiên phong đưa ra các giải pháp và hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn. Tập thể của bạn sẽ được tiếp cận được với những cơ hội làm ăn hiếm có, đem lại khoản lợi nhuận khả quan cho công ty.

Ngoài ra, nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn được mọi người yêu mến. Những người thân quen có thể giúp bạn tiếp xúc với những mối đầu tư triển vọng. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp phát tài 1/11 âm lịch này hẳn sẽ được cấp trên thưởng cho một khoản tiền xứng đáng với những gì mình đã đóng góp cho tập thể từ trước đến nay.

Tuổi Ngọ

Đúng 0h đêm nay (mùng 1/11 âm lịch), sự xuất hiện của Chính Tài giúp cho tháng mới của những người tuổi Ngọ sung túc về tiền bạc. Có thể khoản đầu tư mà người tuổi Ngọ mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch hoặc cũng có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản thưởng cho công sức lao động của mình.

Đúng 0h đêm nay (mùng 1/11 âm lịch): Mệnh trời khó cưỡng, 3 tuổi thoát nghèo thành công, tài lộc đỏ rực như son, tháng mới hoan hỷ như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ý định làm giàu, bản mệnh đừng ngại đặt cho mình những mục tiêu có tính thử thách cao hơn mọi khi một chút, tham vọng sẽ dẫn bạn tới thành công. Là người nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt thời cục, các kế hoạch của con giáp này chắc chắn sẽ suôn sẻ theo đúng lộ trình đã đề ra.

Vận trình tài lộc khởi sắc mà đường công danh của tuổi Ngọ cũng có những tín hiệu đáng mừng. Con giáp này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình với công việc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tuổi Dậu

Cơ hội kiếm về bộn tiền sẽ đến với người tuổi Dậu vào ngay ngày mùng 1, và điều tuyệt vời là bạn có đủ sự nhanh nhạy và dũng cảm để có thể nắm bắt kịp thời.

Với người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng. Bạn biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để khẳng định vị thế bản thân và kiếm về một khoản thưởng nóng dư dả.

Đúng 0h đêm nay (mùng 1/11 âm lịch): Mệnh trời khó cưỡng, 3 tuổi thoát nghèo thành công, tài lộc đỏ rực như son, tháng mới hoan hỷ như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội được cát tinh nâng đỡ để mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn vất vả bao nhiêu thì càng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu.

Ngoài ra, bạn còn có thể gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng. Đôi bên tìm được tiếng nói chung trong công việc và cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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