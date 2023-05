Cuối ngày hôm nay (29/10 âm lịch), Thần Tài chốt sổ vàng: 3 con giáp may mắn lọt vào danh sách, sắp tới khỏi phải lo tiền tài, ăn Tết cực to

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp đầu tiên được thần May Mắn gọi tên trong danh sách người may mắn vào cuối ngày hôm nay 22/11. Theo đó, chỉ cần Thân bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống đầu, trúng mánh lớn. Thời điểm này, Thân nhận được vô số điều may mắn. Cuộc sống của bạn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiêu xài thoải mái không sợ hết, Thân sẽ được tận hưởng những ngày dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khoảng thời gian cuối năm này nhờ quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào Thân cũng dễ dàng hóa giải. Con giáp này sẽ được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng.