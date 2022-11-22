Cuối ngày hôm nay (29/10 âm lịch), Thần Tài chốt sổ vàng: 3 con giáp may mắn lọt vào danh sách, sắp tới khỏi phải lo tiền tài, ăn Tết cực to

Ngoài ra, khoảng thời gian cuối năm này nhờ quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào Thân cũng dễ dàng hóa giải. Con giáp này sẽ được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng.

Tuổi Thân là con giáp đầu tiên được thần May Mắn gọi tên trong danh sách người may mắn vào cuối ngày hôm nay 22/11. Theo đó, chỉ cần Thân bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống đầu, trúng mánh lớn. Thời điểm này, Thân nhận được vô số điều may mắn. Cuộc sống của bạn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiêu xài thoải mái không sợ hết, Thân sẽ được tận hưởng những ngày dễ chịu.

Chúc mừng người tuổi Sửu vì trong thời gian sắp tới, chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang.

Tóm lại, cuối năm này là thời điểm mà người tuổi Thân phát tài phát lộc, chỉ cần đầu tư ở đâu là trúng đậm ở đó. Hãy tranh thủ tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời, sống trong nhung lụa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu người tuổi Sửu đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Sửu cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Tử vi nói rằng, khoảng thời gian cuối năm này, người tuổi Sửu không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Sửu còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi Sửu đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết vào cuối ngày hôm nay (23/11) Người tuổi Tỵ sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tỵ đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn sắp tới, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Thời điểm này hễ bước ra đường là bạn có mỏ vàng theo sau, tiêu bao nhiêu cũng không hết. Người tuổi Tỵ có thể yên tâm nghỉ ngơi trong thời điểm cuối năm mà không cần lo lắng bất cứ điều khó khăn, hay kẻ xấu nào hãm hại mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!