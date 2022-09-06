Đúng 00h01p ngày Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, rũ bỏ xui xẻo, tái tạo vận may, nâng cấp túi tiền, tài vận tỏa sáng

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 05:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn ngập tràn vào ngày Rằn Trung Thu nhé!

Đúng 00h01p ngày Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, rũ bỏ xui xẻo, tái tạo vận may, nâng cấp túi tiền, tài vận tỏa sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gặp nhiều may mắn vào Rằm Trung Thu, phát huy được ưu điểm của mình và tránh được nhiều sai sót.

Nhờ công việc hanh thông mà túi tiền của những chú Trâu trong tháng này cũng rất rủng rỉnh bởi người làm công ăn lương dễ được nhận các khoản thưởng nóng do thành tích cao trong công việc. Đặc biệt, với người tuổi Sửu mà đang làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

Tuổi Mão

Rằm Trung Thu sẽ có rất nhiều kế hoạch, dự định của người tuổi Sửu đều có bước tiến nhất định, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn.

Trên phương diện tài lộc, người tuổi Mão chỉ cần quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội nên dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi nữa thì sao đó, tất cả cũng sẽ vào guồng và đem lại cho những chú Mèo một khoản tiền rủng rỉnh.

Tuổi Ngọ

Rằm Trung Thu, người tuổi Ngọ chính là con giáp sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính những người tuổi Ngọ.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ đang có những bước tiến khá vững vàng. Đây là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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